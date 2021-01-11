Як люди купують товари, які не можна продавати в умовах локдауну. ФОТО та ВІДЕО

З 8 січня в Україні розпочався жорсткий карантин.

У цей період Кабмін заборонив продавати деякі речі, серед яких одяг, значна частина товарів для дому, контрацептиви тощо.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що в українців було достатньо часу, щоб підготуватися до локдауну і завчасно купити необхідні шкарпетки і футболки.

Проте українці виявили, що заборони можна обійти.

Свої історії вони розказали у соцмережах.

Користувачка Facebook анонімно розповідає про свій досвід купівлі заборонених товарів в супермаркеті:

"Підхожу, мене пускають за стрічку. Беру зашити, повертаюсь до столика. Мені виписують отаку бумажку (ааааааааааааа, боже, яка дічь). Ледь стримую сміх

- Можна я це сфотографую?

Фотографую після того, як звонять комусь спитати чи я можу зробити фото, ніби вони можуть заборонити, якщо є мій підпис. Далі я вихожу, а консультант несе зошити на спеціальну касу. Я обхожу з іншої сторони, пробивають, оплачую. Квест пройдено!!!

Всі стелажі з алкоголем відкриті.

Бухати - можна. Зошити - опасний товар. Як і посуд, шкарпетки та рушники".

"Любі друзі (с), не знаю що там в АТБ, а у Сільпі є все - і шкарпетки, і батарейки, і миючі засоби, і немиючі засоби, і пакети. І джоні волкер за знижкою теж", - зазначає Олександр Северин.

Скріншот поста Олександра Северина

Про ще одну схему розповідає Анна Гін:

Цю країну не перемогти!

Епіцентр працює. Зараз розповім як.

Заходжу в Епіцентр. Він якийсь дивний - все відділи перемотані стрічками хрест-навхрест, але люди ходять. Багато. Я ж інтелігентна тітка, питаю у хлопчика в уніформі:

- А за огорожу заходити можна?

- Так, - невпевнено говорить прищавий молодик і злегка червоніє…

Купила я всяких дрібниць в трьох різних відділах, йду на касу.

- Спочатку випишіть товар! - наказує касирка, але якось соромлячись, без звичного металу в голосі.

Тю, думаю, шозанах. Покірно плентаюся в інший кінець магазину, спочатку в "сад-город". Там мені виписують папірець і кажуть, мовляв, підіть на касу оплатіть, а потім повертайтеся за покупкою. А у мене дріб'язку з усіх кінців Епіцентру.

У відділ батарейок йду вже роздратовано, хлопчика вбиваю поглядом.

- Якого хріна ?! - питаю, - Що відбувається ?!

Хлопчик мнеться, але видає страшну таємницю-схему.

- Ну ... як би ... ми закриті на локдаун і ви не те щоб покупець зараз, ви прийшли забрати інтернет-замовлення. Це ж не заборонено…"

За схожим сценарієм працює шоурум львівської блогерки Міли Бараєвої.

Підприємниця розповіла в Instagram, що магазин працює як пунктт видачі онлайн-замовлень.

Скріншот сторіс блогерки Міли Бараєвої

Водночас вона зазначила, що ходити і вибирати одяг покупці не зможуть, але попередньо можна оформити онлайн-замовлення або просто написати, що саме покупець хоче приміряти - і ці речі принесуть в примірочну.

Ян Доброносов також поділився досвідом купівлі заборонених товарів.

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