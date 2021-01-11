"Про шкарпетки треба було думати раніше". Степанов про введення локдауну

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що в українців було достатньо часу, щоб підготуватися до локдауну і завчасно купити необхідні шкарпетки і футболки.

Про це він розповів під час брифінгу 11 січня.

Степанов зазначив, що постанову щодо введення жорсткого карантину прийняли ще 9 грудня.

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"Тобто ми заздалегідь, за місяць розповіли і показали, що буде можливо в країні, а що – неможливо. Достатньо чітко розповіли.

Наприклад, які товари будуть у вільному продажі і можна буде спокійно їх купувати. Які магазини будуть відчинені – які торгують продуктами харчування, засобами гігієни, побутової хімії, медичними виробами, лікарськими засобами, а які магазини будуть зачинені.

І я вважаю, що ці 16 днів, які ми відвели на цей карантин, можливо було до них підготуватися. Що таке підготуватися? Точно було можливо розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час", – розповів Степанов.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Міністр додав, що навіть якщо людина не встигла купити шкарпетки і футболки, то може зробити це онлайн.

Водночас Степанов сказав, що йому теж не подобаються такі обмеження.

"Давайте дотримуватися всіх карантинних обмежень. Я розумію, що будь-які обмеження не хочеться виконувати. Мені теж вони не подобаються, я така сама людина, як ви. Такі самі люди і члени Уряду, і президент країни.

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Всі хочуть жити звичайне життя. Але я повинен приймати такі рішення, тому що розумію, які можуть бути наслідки, якщо такі рішення не приймати", – сказав міністр.

Нагадаємо, з 8 січня в Україні почав діяти жорсткий карантин.

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