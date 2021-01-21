Українці, які перехворіли COVID-19, частіше відчувають тривогу, втому та розлади сну. Соціологічне опитування

Люди, які вважають, що вже перехворіли COVID-19, мають вищий рівень негативних емоційних станів.

Це стосується втоми, розладів сну та тривоги.

Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилось 14-16 січня 2021 року.

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Також негативні психоемоційні стани яскраво виражені серед тих, хто боїться захворіти або переживає за здоров’я родичів.

Фото AndrewLozovyi

Крім того, негативні емоційні стани спостерігаються у тих, хто частіше дивиться новини про коронавірус.

Оскільки візуалізація дійсності та можливого майбутнього підвищують тривогу та страхи. Людина більше думає та обговорює і заряджається негативом, пов’язаним із хворобою.

Серед тих, хто підтримує вакцинацію рівень негативних емоцій дещо вищий, оскільки серед них, більше тих, хто боїться захворіти.

Серед тих, хто підтримує локдаун, спостерігається відносно вищий рівень розладів сну, паніки та втоми.

Тут також значимий віковий фактор, оскільки серед прихильників карантину переважають старші люди, які мають страх захворіти.

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У опитуванні взяло участь 1600 респондентів віком від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

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