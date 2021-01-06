Що читали українці у Вікіпедії: 25 найпопулярніших статтей 2020 року

Список найпопулярніших статтей українськомовного розділу Вікіпедії у 2020 році очолила стаття "Україна".
Вона отримала понад 850 тисяч переглядів за рік.
Також у топ-25 увійшло три статті про пандемію та коронавірус.
25 найпопулярніших статей української Вікіпедії
- Україна (852,943 перегляди)
- Шевченко Тарас Григорович (681,271)
- YouTube (598,572)
- Київ (475,448)
- Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438,437)
- Леся Українка (390,308)
- Друга світова війна (378,182)
- Франко Іван Якович (361,998)
- Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346,273)
- Facebook (345,767)
- Сполучені Штати Америки (332,426)
- Перша світова війна (318,469)
- Вірус (315,362)
- Google (306,428)
- Список українських жіночих імен (305,500)
- Білки (296,923)
- Київська Русь (289,533)
- Населення України (284,635)
- Список українських чоловічих імен (277,186)
- Галицько-Волинське князівство (271,437)
- Велика Британія (271,236)
- Німеччина (263,740)
- Львів (262,993)
- Богдан Хмельницький (259,361)
- Європейський Союз (258,071)
Вікіпедія є одним із найпопулярніших сайтів в Україні.
На сьогодні україномовний портал цього сайту налічує понад 1 мільйон 60 тисяч статей.
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Щорічно ГО "Вікімедіа Україна" збирає статистику відвідувань української Вікіпедії, щоб дізнатися, які з цих статей найбільше цікавили читачів упродовж року.
"Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру, – аналізує статистику заступник голови правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії Микола Козленко.
Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були "Білки", "Гриби" та "Займенник" – теми, що вивчаються в межах шкільної програми.
Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" – очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися.
Натомість статті "Війна на сході України" та "Збройні сили України" читали менше – вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50".
10 найпопулярніших статтей Вікіпедії, увага до яких значно зросла у 2020 році
- Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438,437 переглядів)
- Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346,273)
- Спіймати Кайдаша (218,325)
- Коронавіруси (218,259)
- COVID-19 у Полтавській області (196,320)
- Ілон Маск (190,327)
- Чума (187,447)
- Orthocoronavirinae (183,466)
- Іспанський грип (180,382)
- Лерос Гео Багратович (166,009)
Найпопулярнішою сучасною особою стала Ліна Костенко – статтю про неї переглянули майже 225 тисяч разів.
Також серед сучасників читачі української Вікіпедії цікавилися українськими політиками.
10 найпопулярніших історичних осіб в українській Вікіпедії
- Шевченко Тарас Григорович (681,271 перегляд)
- Леся Українка (390,308)
- Франко Іван Якович (361,998)
- Богдан Хмельницький (259,361)
- Данило Галицький (221,812)
- Грушевський Михайло Сергійович (218,967)
- Стус Василь Семенович (210,507)
- Іван Мазепа (203,706)
- Гай Юлій Цезар (188,590)
- Сковорода Григорій Савич (186,750)
10 найпопулярніших сучасників в українській Вікіпедії
- Костенко Ліна Василівна (224,202 перегляди)
- Зеленський Володимир Олександрович (220,276)
- Єлизавета II (207,276)
- Ілон Маск (190,327)
- Порошенко Петро Олексійович (177,101)
- Тіна Кароль (170,283)
- Лерос Гео Багратович (166,009)
- Мішина Ксенія Олександрівна (163,982)
- Пальчевський Андрій Іванович (161690)
- Шмигаль Денис Анатолійович (154,556)
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