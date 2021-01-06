Що читали українці у Вікіпедії: 25 найпопулярніших статтей 2020 року

Ольга Ситнік головний редактор УП.Життя
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6 січня 2021

Список найпопулярніших статтей українськомовного розділу Вікіпедії у 2020 році очолила стаття "Україна".

Вона отримала понад 850 тисяч переглядів за рік.

Також у топ-25 увійшло три статті про пандемію та коронавірус.

25 найпопулярніших статей української Вікіпедії

  1. Україна (852,943 перегляди)
  2. Шевченко Тарас Григорович (681,271)
  3. YouTube (598,572)
  4. Київ (475,448)
  5. Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438,437)
  6. Леся Українка (390,308)
  7. Друга світова війна (378,182)
  8. Франко Іван Якович (361,998)
  9. Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346,273)
  10. Facebook (345,767)
  11. Сполучені Штати Америки (332,426)
  12. Перша світова війна (318,469)
  13. Вірус (315,362)
  14. Google (306,428)
  15. Список українських жіночих імен (305,500)
  16. Білки (296,923)
  17. Київська Русь (289,533)
  18. Населення України (284,635)
  19. Список українських чоловічих імен (277,186)
  20. Галицько-Волинське князівство (271,437)
  21. Велика Британія (271,236)
  22. Німеччина (263,740)
  23. Львів (262,993)
  24. Богдан Хмельницький (259,361)
  25. Європейський Союз (258,071)

Вікіпедія є одним із найпопулярніших сайтів в Україні.

На сьогодні україномовний портал цього сайту налічує понад 1 мільйон 60 тисяч статей.

Вікіпедія є одним із найпопулярніших сайтів в Україні

Щорічно ГО "Вікімедіа Україна" збирає статистику відвідувань української Вікіпедії, щоб дізнатися, які з цих статей найбільше цікавили читачів упродовж року. 

"Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру, – аналізує статистику заступник голови правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії Микола Козленко.

Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були "Білки", "Гриби" та "Займенник" теми, що вивчаються в межах шкільної програми.

Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися.

Натомість статті "Війна на сході України" та "Збройні сили України" читали менше вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50".

10 найпопулярніших статтей Вікіпедії, увага до яких значно зросла у 2020 році

  1. Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438,437 переглядів)
  2. Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346,273)
  3. Спіймати Кайдаша (218,325)
  4. Коронавіруси (218,259)
  5. COVID-19 у Полтавській області (196,320)
  6. Ілон Маск (190,327)
  7. Чума (187,447)
  8. Orthocoronavirinae (183,466)
  9. Іспанський грип (180,382)
  10. Лерос Гео Багратович (166,009)

Найпопулярнішою сучасною особою стала Ліна Костенко статтю про неї переглянули майже 225 тисяч разів.

Також серед сучасників читачі української Вікіпедії цікавилися українськими політиками.

10 найпопулярніших історичних осіб в українській Вікіпедії

  1. Шевченко Тарас Григорович (681,271 перегляд)
  2. Леся Українка (390,308)
  3. Франко Іван Якович (361,998)
  4. Богдан Хмельницький (259,361)
  5. Данило Галицький (221,812)
  6. Грушевський Михайло Сергійович (218,967)
  7. Стус Василь Семенович (210,507)
  8. Іван Мазепа (203,706)
  9. Гай Юлій Цезар (188,590)
  10. Сковорода Григорій Савич (186,750)

10 найпопулярніших сучасників в українській Вікіпедії

  1. Костенко Ліна Василівна (224,202 перегляди)
  2. Зеленський Володимир Олександрович (220,276)
  3. Єлизавета II (207,276)
  4. Ілон Маск (190,327)
  5. Порошенко Петро Олексійович (177,101)
  6. Тіна Кароль (170,283)
  7. Лерос Гео Багратович (166,009)
  8. Мішина Ксенія Олександрівна (163,982)
  9. Пальчевський Андрій Іванович (161690)
  10. Шмигаль Денис Анатолійович (154,556)

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