Що читали українці у Вікіпедії: 25 найпопулярніших статтей 2020 року

Список найпопулярніших статтей українськомовного розділу Вікіпедії у 2020 році очолила стаття "Україна".

Вона отримала понад 850 тисяч переглядів за рік.

Також у топ-25 увійшло три статті про пандемію та коронавірус.

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25 найпопулярніших статей української Вікіпедії

Вікіпедія є одним із найпопулярніших сайтів в Україні.

На сьогодні україномовний портал цього сайту налічує понад 1 мільйон 60 тисяч статей.

Вікіпедія є одним із найпопулярніших сайтів в Україні

Щорічно ГО "Вікімедіа Україна" збирає статистику відвідувань української Вікіпедії, щоб дізнатися, які з цих статей найбільше цікавили читачів упродовж року.

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"Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру, – аналізує статистику заступник голови правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії Микола Козленко.

Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були "Білки", "Гриби" та "Займенник" – теми, що вивчаються в межах шкільної програми.

Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" – очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися.

Натомість статті "Війна на сході України" та "Збройні сили України" читали менше – вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50".

10 найпопулярніших статтей Вікіпедії, увага до яких значно зросла у 2020 році

Найпопулярнішою сучасною особою стала Ліна Костенко – статтю про неї переглянули майже 225 тисяч разів.

Також серед сучасників читачі української Вікіпедії цікавилися українськими політиками.

10 найпопулярніших історичних осіб в українській Вікіпедії

10 найпопулярніших сучасників в українській Вікіпедії

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