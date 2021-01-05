За рік більше українців стали вірити у Миколая, а віра в Діда Мороза не змінилася

Дві третини українців зізналися, що вірять в Святого Миколая, а не вірить 35% опитаних.

В Діда Мороза вірять менше – 31%, не вірять – 65%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

При чому вибір між Миколаєм та Дідом Морозом та найулюбленішим святом має чіткі регіональні особливості, кажуть соціологи.

Найбільше тих, хто вірить в святого Миколая та вважає найулюбленішим святом Різдво на Заході, натомість відносно більше вірять в Діда Мороза та вважають улюбленим святом Новий Рік – на Півдні та Сході.

Попри це навіть в південно-східних областях все одно кількість тих, хто вірить в Діда Мороза є меншою за тих, хто вірить в Святого Миколая, а Різдво є найулюбленішим святом поряд з Новим роком.

77% опитаних зазначили, що святкують Різдво 7 січня. Фото depositphotos

77% опитаних зазначили, що святкують Різдво 7 січня.

15% сказали, що відзначають це свято двічі, як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня). Лише 3% відзначають Різдво виключно 25 грудня.

Водночас, 5% взагалі Різдво не святкують. Найбільше тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем – у західних регіонах та у Києві.

В опитуванні взяли участь 2500 громадян України віком від 18 років в усіх областях України, окрім непідконтрольної Києву території.

Заявлена похибка репрезентативності дослідження - 0,95. але не більше 2,0%

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