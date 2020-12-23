Благодійний шопінг: що і де придбати, щоб подарувати свято не лише собі

Передноворічна біганина торговими центрами та супермаркетами у пошуках подарунків під ялинку і продуктових наборів до святкового столу усталена традиція зимових свят.

Інколи в такій круговерті навіть губишся та втрачаєш здоровий глузд, купуючи все більше і більше, підсівши на спокусливо-оманливі знижки та пропозиції.

Тому, щоб не позбутись святкового настрою в атмосфері комерційного ажіотажу, плануйте заздалегідь свої покупки та подумайте не тільки про власну родину, але й про людей, у скрутному становищі.

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Сироти, старенькі дідусі та бабусі, діти з інвалідністю та ті, хто втратили домівки через цьогорічні пожежі, сім’ї з прифронтової зони Сходу – вони чекають на своє диво, частиною якого може стати кожен із нас.

Ми зібрали для вас місця, які легко можна включити у свій передсвятковий шопінг-лист, та, купуючи товари, зробити чиюсь новорічно-різдвяну мрію реальністю.

Різдвяний online-ярмарок заради ізольованих

Команда національного проєкту Isolated/Ізольовані, що пару місяців тому взяла під опіку вразливий сегмент населення у вимушеній ізоляції через COVID-19, продовжує робити добрі справи.

На платформі громадської організації Veterano Service вони організували благодійний різдвяний ярмарок, залучивши до участі власників ветеранського бізнесу, які надали свій товар для продажу.

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Триватиме online-ярмарок до кінця січня 2021 року.

На платформі Veterano Service благодійний різдвяний ярмарок

Що придбати: Їстівні подарункові набори з різноманітними делікатесами та крафтовими сирами, прикраси, білизна, подарункові сертифікати.

Також поступово приєднуватимуться нові учасники і відповідно надходитиме нова продукція.

Де: у магазині fb-сторінці Veterano Service

Кому допомагаєте: зібрані кошти підуть на підтримку самотніх дідусів та бабусь, сиріт, людей з інвалідністю, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

"Листівки добра" для постраждалих від пожеж

Акція "Листівки добра" від благодійного фонду "Карітас" та однієї з мереж заправок більше розрахована на власників автомобілів, які регулярно користуються послугами автозаправних станцій.

Щоб зацікавити водіїв благодійністю, до листівок компанія додаткого організувала розіграш 100 літрів пального.

Акція триватиме до 28 грудня, а розіграш відбудеться в переддень нового року.

Що придбати: святкові листівки

Де: на автозаправних станціях Parallel та їхніх партнерів

Кому допомагаєте: родинам, постраждалим від цьогорічних масштабних пожеж у Луганській області.

На усі зібрані кошти благодійний фонд "Карітас" планує придбати необхідну побутову техніку. Зробити пожертву також можна за посиланням.

Декоративні прикраси і солодощі в обмін на книги шрифтом Брайля

Про важливість читання сьогодні говорять багато, але не всі мають таку можливість.

Взяти хоча б незрячих та людей із вадами зору, книги для яких коштують дорожче звичайних і для багатьох залишаються недоступними, особливо серед дітей.

Тому інклюзивний заклад "Сніг на голову", де працюють люди з ментальною інвалідністю, разом з громадською організацією "Право вибору" та "Квітковою поштою" організували благодійний продаж маленьких святкових дрібниць.

На отримані гроші вони придбають літературу універсального дизайну зі шрифтом Брайля. Благодійний продаж триватиме до кінця грудня.

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Що придбати: ялинкові букетики та торт "Наполеон" за новим рецептом закладу

Де: Харків

Кому допомагаєте: незрячим дітям та з вадами зору.

"Валіза майбутнього" для сиріт

Проєкт "Валіза майбутнього" Мальтійська Служба Допомоги вперше провела два роки тому, щоб допомогти випускникам інтернатів легше увійти в нове життя поза стінами спецзакладу.

У "валізу" входять найнеобхідніші речі, які знадобляться хлопцям та дівчатам у першу чергу.

Цьогоріч через пандемію і карантин реалізувати проєкт вчасно не вдалося, тож 43 випускники Долинської, Печеніжинської, Рогатинської, Солотвинської спеціальних шкіл, залишились без підтримки.

Все, що треба зробити зараз, – це придбати речі зі списку, які потім покладуть до валіз, та принести або відправити в офіс Мальтійської Служби Допомоги в Івано-Франківську за адресою вул. Лесі Українки 1.

Роздаватимуть валізи 27 грудня.

Проєкт "Валіза майбутнього" допомагає випускникам інтернатів легше увійти в нове життя

Що придбати: постільну білизну, набір інструментів, предмети особистої гігієни, набір посуду, ковдру, покривало, рушники, плед, спальний мішок, чайник, сковорідки, праску, фен, флешку.

Де: Івано-Франківськ

Кому допомагаєте: випускникам спеціальних шкіл-інтернатів.

"Новорічне диво" для важкохворих дітей

Під опікою благодійного фонду "Єднання спільноти" близько трьох тисяч хворих дітей з різних частин України.

На допомогу і підтримку там чекають завжди, але на свята особливо.

Посеред грудня вони організували акцію "Новорічне ДИВО 2021" і просять небайдужих долучитись.

Фонд допомагає дітям, які мають синдром аутизму, Дауна, супутні до них гормональні порушення, а також ураження ЦНС, ДЦП, тому, наприклад, іграшки для розвитку їм необхідні спеціальні.

Але загалом збирають різні речі, перелік яких оголосили завчасно.

Під опікою благодійного фонду "Єднання спільноти" близько 3 тисяч хворих дітей

Придбані подарунки треба буде відправити на адресу фонду в Києві – вулиця Бориса Гмирі 5А, оф. 35 – або, за бажання, принести самостійно.

Даруватимуть подарунки дітям як до Нового року, так і Різдва.

Що придбати: ігри для дрібної моторики, набори для творчості, іграшки для тактильного контакту, книги від 2х до 15 років, дитяче харчування, засоби гігієни, гіпоалергенні анатомічні подушки, фрукти та солодощі для святкового столу. Більше зі списку тут.

Де: Київ

Кому допомагаєте: важкохворим дітям-сиротам та напівсиротам з інвалідністю.

Подарунки "На крилах Ангела"

Кожного року до Різдва Христового в рамках акції "На крилах Ангела" подарунки отримують діти та дорослі зі складними життєвими обставинами.

2020-й з його пандемією та карантином тільки посилив нелегке становище таких людей.

Тож команда волонтерів продовжує свою благодійну традицію та пропонує не лише обрати мрію для здійснення, але й стати Ангелом, який її подарує.

Можна обрати чиюсь мрію для здійснення

Що придбати: обрати лист із мрією та купити подарунок для її втілення

Де: знайти мрію на сторінці акції

Кому допомагаєте: дітям, самотнім матерям, людям з інвалідністю, самотнім пенсіонерам.

В новий рік на "Хвилі добра"

Напередодні Святого Миколая в кав’ярні-кондитерії "Старе місто" розпочався благодійний ярмарок "Хвиля добра".

У повному масштабі він тривав один день, але благодійний продаж уже в кав’ярні продовжать до Старого нового року.

Товари для ярмарку здебільшого надали вихованці громадської організації "Батьків дітей з синдромом Дауна й іншими порушеннями розвитку", які робили їх власними руками.

Що придбати: листівки, новорічні іграшки, картини від дітей, а також авторські книжки, хенд-мейд вироби, картини творчих лучан.

Де: Луцьк

Кому допомагаєте: ярмарок ініційований для збору коштів на лікування онкохворої дівчинки Альбіни Ярмолюк.

Тетяна Редько, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина -Baks-/Depositphotos

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