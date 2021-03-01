Рівненська депутатка потрапила в скандал через дитину: ні, вона її не била

Оксана Майборода, депутатка від Європейської Солідарності в місті Рівне, пережила кілька діб онлайн-булінгу.

Це трапилося через те, що на одному із публічних заходів вона виступала разом із своєю дворічною дитиною на руках.

26 лютого о 10 ранку її колега Зураб Кантарія опублікував у Facebook фото, де видно, як молода жінка тримає на одній руці дитину, а в іншій мікрофон і виступає перед заповненим залом слухачів.

"Оксана Майборода – молодчинка: розказує про важливість зелених коридорів у містах з Поліною на руках", – підписав Кантарія фото.

Оксана Майборода виступає разом зі своєю донькою на публічному заході в Рівному

Однак користувачі з ним не погодилися.

"В садочок не беруть?" – пише користувач Сергій Понурко в першому коментарі.

"Для чого цей приклад? Щоб усі брали своїх дітей із собою всюди, на офіційні заходи, на роботу, у службових справах?

Це адекватно, ти вважаєш?

Я вважаю, що це перекоси. Патріархальне дискримінаційне суспільство – це не ок. Але і така тенденція – лише зворотня крайність", – пише Світла Сирота під постом.

Вона також запитала, як буде виглядати сесія міської ради, якщо всі депутатки візьмуть своїх дітей з собою на роботу.

Кантарія пообіцяв зробити дитячу кімнату, але користувачку таке не задовільнило.

"Платники податків вже платять за комунальні садки, а дитячі кімнати є в торгових центрах", – написала вона на це.

Допис назбирав 800 коментарів: дехто захищає молоду маму, але більшість дописувачів не стримуються від звинувачень і цькування.

"Вважаю влаштоване цькування в мій бік від деяких людей, які вже третій день не втомлюються писати під усіма можливими дописами, пов’язане з моєю політичною діяльністю.

Раніше до виборів мої публічні виступи з дитиною не привертали такої уваги.

Цього разу кількох жінок, які почали засуджувати мене, що я не влаштувала десь-інде дитину, а взяла з собою, ніби, зачепили мої коментарі, що моя дитина, то моя справа і невиховано вказувати іншим, як їм бути зі своєю сім’єю", – відповіла Оксана Майборода на своїй сторінці у Facebook.

Вона вважає цей випадок прикладом внутрішньої мізогінії, дискримінації за ознакою материнства та політичного булінгу.

Нагадаємо, колеги Оксани Майбород по всьому світу вже не раз отримували славу через те, що брали своїх дітей з собою на роботу.

Так, австралійська сенаторка Лариса Уотерс стала першою політикинею, яка годувала грудьми своє двомісячне маля просто у сесійній залі парламенту Австралії.

У Новій Зеландії дитину з усмішкою годував спікер парламенту Тревор Маллард, поки мама немовляти Таматі Коффей виступала на дебатах.

Депутатка Європарламенту Італії Лісія Ронзуллі ще у вересні 2010 року брала участь в голосуванні Європейського парламенту в Страсбурзі зі своїм півторамісячним сином.

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