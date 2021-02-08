Викладачку, яка назвала закон про мову "опухлим лімфовузлом", відсторонили від викладання

Викладачку Євгенію Більченко, яка назвала Україну "американською колонією" та негативно висловлювалася про мовний закон, відсторонили від викладання в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова.

На своїй сторінці у соцмережі Євгенія Більченко повідомила, що її не можуть звільнити.

"Не звільнили...Не можуть мене звільнити: немає такої статті "за пост у фейсбуці".

Всі мої 28 навчальні програми – в порядку (так, вам не почулося).

Тимчасово усунули від викладання. Вчуся в'язати гачком", – написала Більченко.

Публікація Євгенії Більченко в соцмережі.

Водночас в університеті створили робочу групу для вивчення публічних заяв Більченко в соцмережах і ЗМІ.

"Є спроба надати справі політичний оберт і від мовного цькування перейти до пошуку "неблагонадійної" інформації в моїх відкритих лекціях.

Робоча група невідомих експертів з невідомих мені організацій пильним поглядом читає мої лекції і непохитною рукою виколупує з них Кремль.

Чесно кажучи, мене влаштовує", – додала викладачка.

Після аналізу публічних заяв викладачки робочою групою відбулося засідання Вченої ради університету. Проте, за словами Більченко, тепер ситуацію будуть вирішувати інші експерти.

"Вчена Рада вирішила ... що вирішувати не має права. Тому, тимчасово відсторонила БЖ (Більченко Євгенію – УП.Життя) від викладання. Справу передадуть "далі", чи то пак, "експертам", – зауважила Більченко.

Нагадаємо, що попередні дописи викладачки у соцмережі в університеті назвали "неприпустимими та неприйнятними висловлюваннями" проти української мови та держави.

При цьому значна частина студентів та викладачів висловилась за звільнення Більченко.

Що передувало цим подіям

Викладачка Євгенія Більченко у своїх дописах у соцмережі назвала Україну "американською колонією".

А закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" – "опухлим лімфовузлом" у хворому тілі.

Викладачка також назвала себе представницею "російської цивілізації" і наголосила, що у сфері обслуговування зараз навпаки переходить на російську мову.

Євгенія Більченко. Фото взято зі сторіни у Facebook.

Такі заяви викладачки щодо впровадження нового мовного закону викликали обурення в соцмережі, зокрема, серед викладачів та студентів університету.

Згодом Більченко опублікувала звернення до президента Володимира Зеленського, в якому поскаржилась на інформаційні цькування та утиски.

Позицію викладачки неодноразово обговорювали в ефірах проросійсько налаштованих телеканалів в Україні та на телебаченні у Росії.

За її словами, керівництво університету погрожувало їй звільненням через політичні погляди.

Але потім викладачка заявила, що спілкувалась з ректором університету Віктором Андрущенком, який запевнив, що не збирається її звільняти.

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