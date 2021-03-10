Дорослий стажер: українські компанії шукають кандидатів 50+

Українські компанії набирають стажерів віком від 50 років в рамках ініціативи "Тиждень дорослого стажера" від благодійного фонду "Життєлюб".

З 15 по 21 березня кандидати зможуть спробувати себе в новій професії та навіть стати фрілансерами, адже у цьому році проєкт відбудеться в онлайн-форматі і стажери виконуватимуть роботу дистанційно.

За результатами стажування кандидату можуть запропонувати постійне місце роботи.

Реклама:

Упродовж тижня кандидати стажери бути менеджерами кол-центру чи інтернет-магазину, SMM-менеджерами чи копірайтерами, онлайн-консультантами, коментаторами комп'ютерних ігор та навіть тестувальниками в IT.

Перелік можливих професій для стажування невичерпний.

Серед компаній, які візьмуть участь у цьогорічному проєкті – Мистецький Арсенал та Ракета.

"Ейджизм є одним із найпоширеніших видів дискримінації в Україні.

Згідно з опитуваннями, станом на 2018 рік 39,7% громадян зазнавали цієї дискримінації, серед них 33% людей від 18 до 29 років, 39.3% – віком від 30 до 54 років, і майже 50% – віком понад 55 років", – зазначають організатори.

Щоб потрапити на стажування, заповніть анкету.

Реклама:

Якщо ваша компанія готова долучитися до проєкту і взяти на стажування людину 50+, заповніть анкету партнера.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter. А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".