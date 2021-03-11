Як розпізнати гендерну дискримінацію, та куди звертатися в таких випадках

Жінки та чоловіки зустрічаються з гендерною дискримінацією, але не завжди можуть розпізнати її в побуті.

У Міністерстві юстиції України розповіли, що таке дискримінація за статтю та як людина може захистити свої права при потребі.

Гендерна дискримінація відбувається, коли людина за ознаками статі зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами в будь-якій формі.

Реклама:

Наприклад, чоловіки та жінки мають мати рівні права у виборчому процесі, здобуті освіти, при влаштуванні на роботу та оплаті праці.

"Якщо говорити про гендерну дискримінацію простими словами – законодавством визначено, що людину не можуть обмежувати в якомусь праві тільки через те, що вона має певну стать.

Таке можливо лише за наявності обґрунтованої мети та у належний спосіб", – пояснюють у відомстві.

Тому насамперед варто розібратись, коли така мета є виправданою.

Фото IgorTishenko/Depositphotos

Що не можна вважати дискримінацією:

🔴 Спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини (коли через фізичні особливості та необхідність виконання природної функції народження і вирощування дітей жінки потребують більшої підтримки).

🔴 Обов’язкову строкову військову службу для чоловіків, що передбачена законом.

Реклама:

🔴 Різницю в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачену законом (у силу фізичних особливостей жінок і чоловіків).

🔴 Особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною їх репродуктивного здоров’я.

🔴 Позитивні дії – створення додаткових можливостей, спрямованих на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод.

Куди звертатись у випадку гендерної дискримінації:

✅ До Уповноваженого з прав людини

У залежності від ситуації, яка склалась внаслідок порушених прав за ознакою статі, особа може звернутись до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Письмові звернення можна надсилати на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua. Або за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008.

✅ До поліції

Якщо під час вчинення гендерної дискримінації було скоєно адміністративне або кримінальне правопорушення, тоді потрібно звернутись до органів поліції.

✅ До суду

Потерпілий від дискримінації за ознакою статі може звернутись за захистом свого права до суду та має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих їй внаслідок дискримінації.

✅ До центрів надання правової допомоги

Для отримання правової допомоги потерпілі від дискримінації за ознакою статі мають право звернутись до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

✅ Зателефонувати на "гарячу лінію"

В Україні діє національна "гаряча лінія" громадської організації "Ла Страда" із запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.

Туди можна зателефонувати за номером: 0 800 500 335 або коротким номером з мобільного: 116 123.

Існує також урядова гаряча лінія з питань допомоги постраждалим від насильства: 1547.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter. А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".