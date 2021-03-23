Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах

Щорічна благодійна ініціатива "Пробіг під каштанами" традиційно відбудеться 30 травня і пройде у двох форматах.

Учасники зможуть особисто взяти участь у ініціативі, або долучитися до неї онлайн з будь-якого іншого місця.

Онлайн-формат вперше започаткували у 2020 році, розповідають організатори.

Цьогоріч пройде 28 пробіг, який минулого року перенесли через пандемію COVID-19.

Учасники стартуватимуть з Майдану Незалежності о 9 годині.

Зареєструватися для участі в заході можна до 25 травня. Учасники, які долучилися до акції торік, зможуть також взяти участь.

Фото AY_PHOTO/Depositphotos

Благодійні внески традиційно будуть направлені до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я.

"У 2020 році у зв’язку з COVID-19 ми вперше змінили формат проведення заходу.

Пробіг відбувся online та отримав досить сильну підтримку від учасників...

Запланований 28-й старт ми перенесли на 2021 рік, в очікуванні кращої ситуації.

Благодійні внески, які було здійснено у 2020 році, збережені та будуть враховані цього року", – розповідає ініціатор та організатор проекту Ірина Кузнєцова.

Щоб долучилися до ініціативи у онлайн необхідно зареєструватися у безкоштовному мобільному додатку Strava та долучитися до групи "Пробіг під каштанами".

"В день заходу, до 11:00 потрібно вийти на прогулянку або пробіжку, відкрити додаток, натиснути старт, через 5 км – фініш.

Також можна зробити фото з пробіжки, завантажити його в додаток і зберегти результати старту.

Всі учасники будуть відображені в рейтинговій таблиці із зазначенням локації, маршруту та даних по пробіжці", – пояснюють організатори.

Провести захід у звичному форматі захотіли самі учасники. За словами організаторів, за це проголосувало понад 90% опитаних.

При цьому організатори закликають дотримуватися гігієнічних умов, а саме:

правильно одягати маску;

дотримуватися відстані між учасниками;

вітається наявність дезінфекторів, рукавиць, окуляр, власних багаторазових пляшок з водою.

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