Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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23 березня 2021

Щорічна благодійна ініціатива "Пробіг під каштанами" традиційно відбудеться 30 травня і пройде у двох форматах – онлайн та офлайн. 

Учасники зможуть особисто взяти участь у ініціативі, або долучитися до неї онлайн, якщо пройдуть дистанцію у іншому місці. 

Ті, хто оберуть звичний формат, стартуватимуть з Майдану Незалежності о 9 годині.

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Зареєструватися для участі в заході можна до 25 травня в офісі або на сайті проекту. 

Також реєструватимуть безпосередньо в день пробігу з 7.30 до 10 години. 

Під час благодійної акції  учасники подолають дистанцію у 5 км. Наразі міський маршрут ще узгоджують. 

 Фото AY_PHOTO/Depositphotos

Минулого року організатори пробігу вперше започаткували онлайн-формат.

Він передбачає, що учасник  може пройти дистанцію у будь-якому місці, попередньо зареєструвавшись у спеціальному додатку.

Для цього потрібно завантажити безкоштовний додаток Strava і у ньому долучитися до групи "Пробіг під каштанами". 

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У день пробігу до 11 години учасник має зазначити у додатку, що стартував. А після того, як пройде 5 км – зафіксувати фініш. 

"Також можна зробити фото з пробіжки, завантажити його в додаток і зберегти результати старту.

Всі учасники будуть відображені в рейтинговій таблиці із зазначенням локації, маршруту та даних по пробіжці", – пояснюють організатори. 

Варто зазначити, що цьогоріч у Києві відбудеться вже 28 благодійний пробіг. 

Благодійний внесок для участі становить 200 гривень.

Кошти будуть направлені до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я.

Учасники, які зробили внески у 2020, проте не змогли долучитися до ініціативи, матимуть таку змогу цьогоріч.

"У 2020 році у зв’язку з COVID-19 ми вперше змінили формат проведення заходу. 

Пробіг відбувся online та отримав досить сильну підтримку від учасників...

Запланований 28-й старт ми перенесли на 2021 рік, в очікуванні кращої ситуації. 

Благодійні внески, які було здійснено у 2020 році, збережені та будуть враховані цього року", – розповідає ініціатор та організатор проекту Ірина Кузнєцова.

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