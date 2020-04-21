Українка пробігла 42 кілометровий марафон навколо дому заради медиків. ВІДЕО

Тетяна Гриньова, співзасновниця Fitness Geek Camp та Kind Challenge вирішила пробігти марафон довжиною у 42,2 кілометри навколо дому.

Так вона вирішила зібрати мільйон гривень на купівлю засобів захисту для лікарів і автоматичних гематологічних аналізаторів крові.

Про це жінка розповіла у Facebook.

Фото із Facebook Тетяни Гриньової

Одне коло навколо дому має 80 метрів.

Їй знадобилося приблизно 4 години, щоб пробігти марафон. Бігла вона у прямому ефірі.

Марафон супроводжувала розважальна програма. Наприклад, діджейка Дарія Коломієць грала сет, а письменниця Катерина Бабкіна читала уривки своїх творів.

Поки що ініціатива зібрала більше 250 тисяч гривень з необхідного мільйона.

Цю суму витратять на:

4 автоматичні гематологічні аналізатори крові та витратні матеріали до них. Це такі пристрої, які дозволяють проводити дослідження клітин крові та можуть опрацьовувати багато зразків поспіль;

3 000 захисних костюмів та масок. Без них робота лікарів з інфікованими просто неможлива, а їх критично не вистачає. Ми не можемо наражати на небезпеку життя тих, хто має рятувати інших.

Закупівлею буде займатися Українська Біржа Благодійності.

Пожертвувати можна тут.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.