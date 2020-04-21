Українка пробігла 42 кілометровий марафон навколо дому заради медиків. ВІДЕО

Тетяна Гриньова, співзасновниця Fitness Geek Camp та Kind Challenge вирішила пробігти марафон довжиною у 42,2 кілометри навколо дому.
Так вона вирішила зібрати мільйон гривень на купівлю засобів захисту для лікарів і автоматичних гематологічних аналізаторів крові.
Про це жінка розповіла у Facebook.
|Фото із Facebook Тетяни Гриньової
Одне коло навколо дому має 80 метрів.
Їй знадобилося приблизно 4 години, щоб пробігти марафон. Бігла вона у прямому ефірі.
Марафон супроводжувала розважальна програма. Наприклад, діджейка Дарія Коломієць грала сет, а письменниця Катерина Бабкіна читала уривки своїх творів.
Поки що ініціатива зібрала більше 250 тисяч гривень з необхідного мільйона.
Цю суму витратять на:
- 4 автоматичні гематологічні аналізатори крові та витратні матеріали до них. Це такі пристрої, які дозволяють проводити дослідження клітин крові та можуть опрацьовувати багато зразків поспіль;
- 3 000 захисних костюмів та масок. Без них робота лікарів з інфікованими просто неможлива, а їх критично не вистачає. Ми не можемо наражати на небезпеку життя тих, хто має рятувати інших.
Закупівлею буде займатися Українська Біржа Благодійності.
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