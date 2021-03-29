Більше 40% українців ніколи не перевіряють інформацію на достовірність – дослідження

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
2434
29 березня 2021

42% українців ніколи не перевіряють інформацію на достовірність, 31% – не так перевіряють, як шукають деталізовану інформацію. 

І лише 24% аудиторії перевіряє медіаконтент, свідчать результати дослідження медіаграмотності українців від "Детектор медіа".

32% українців визначають достовірність новини інтуїтивно. 28% – шукають посилання на джерело інформації. Для 26% важливим маркером є наявність у матеріалі різних точок зору або фото/відео, яке підтверджує інформацію. 

Реклама:

Кожен четвертий схильний довіряти новині, якщо вона не суперечить його уявленнями та схожа на правду. 

Для 23% українців критерієм достовірності новини є довіра до видання, в якому вона розміщена, а для 21% – добра репутація автора, для 14% – популярність автора.

11% українців довіряють майже всім повідомленням, поки не побачать спростування.

 

Загалом медіаграмотність у 15% українців є низькою, у третини (33%) – нижча за середню, у 44% аудиторії – рівень вищий за середній медіаграмотності і лише у 8% – високий.

Дослідження також показало, що рівень медіаграмотності залежить від статі, віку та рівня освіти. 

 

Частка чоловіків із високим рівнем медіаграмотності майже вдвічі більша, ніж жінок – 11% проти 6%. 

Реклама:

Рівень медіаграмотності високий у молоді 18–25 років й низький серед людей 56–65 років.

Чим нижчий освітній статус, тим нижчим є й рівень медіаграмотності. 

Серед опитаних, що здобули лише загальну середню освіту, медіаграмотність "низька" та "нижча за середню" у 63%, натомість серед тих, хто здобув повну/неповну вищу освіту – лише у 30%.

 

Вас також може зацікавити:

Зарядка з медіаграмотності: покращіть своє інформаційне поле за 7 днів

Цифрові права та онлайн безпека: як захистити дітей в інтернеті

Як не налажати в інтернеті: поради експерта з цифрової безпеки

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


Реклама:


Реклама:
 47
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2212
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3016
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат