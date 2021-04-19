В яких додатках українці спілкуються найбільше? Опитування

Найбільш поширеним мобільним додатком для комунікацій серед українців є Viber, яким користується 66% опитаних.

Другий за популярністю є мессенджер Facebook – 35%.

На третьому-четвертому місцях знаходяться Telegram та WhatsApp – ними користуються 24% та 21% опитаних відповідно, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Не надто популярним для обміну повідомленнями виявився Twitter – там переписуються лише 6% опитаних.

Фото: Y-Boychenko/Depositphotos

Водночас майже третина українців (27%) не обмінюється повідомленнями з мобільного телефону в жодному з вищезгаданих додатків.

Частка опитаних, які не використовують жоден з перерахованих застосунків є найнижчою серед вікової категорії 18-29 років (5%) та збільшується з віком:

30-39 років – 11%,

40-49 років – 13,5%,

50-59 років – 25%,

60-69 років – 51%,

70 років і старші – 76%.

Viber – найпопулярніший для всіх вікових категорій.

Telegram та WhatsApp дещо більше використовує міське населення. Серед сільських мешканців вищий рівень, ніж серед міський, які не використовують жоден з перерахованих застосунків – 37% та 23% відповідно.

Дослідження провели упродовж 5-7 лютого 2021 року. Всього у форматі телефонного інтерв’ю з використанням комп'ютера опитали 2005 респондентів віком від 18 років, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За даними останнього до початку епідемії COVID-19 в Україні дослідження методом face-to-face інтерв'ю, яке провів КМІС в лютому 2020, мобільні телефони мають 95% населення України у віці 18+ (96% міських і 92% сільських жителів), тому наведені нижче дані репрезентативні майже для всього дорослого населення України.

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