До 55 тисяч за пів року: скільки українців може померти від COVID-19 у 2021 

У першій половині 2021 року від COVID-19 може померти від 20 до 55 тисяч осіб.
А кількість померлих від COVID-19 за друге півріччя може досягнути показника смертності за весь 2020 рік.
Такими є результати моделювання Київської школи економіки (KSE).
Варто зазначити, що на кінець березня 2021 року добова кількість померлих від COVID-19 в Україні перевищила пікові показник осінньої хвилі 2020 року на 34% і продовжує зростати.
Станом на 2 квітня від коронавірусної хвороби в Україні померло понад 33 тисячі хворих.
У жовтні 2020 року прогноз KSE по смертності на рік становив 20 тисяч осіб.
А кількість померлих на кінець 2020 року, за даними Національної служби здоров’я України, склала 19 761.
На прогноз можуть вплинути зміни у таких факторах:
- частка більш поширюваних вірусів;
- тривалість імунітету;
- темпи вакцинації та карантинних обмежень.
Наразі Україна займає 3 місце за рівнем смертності серед великих країн Європи з населенням понад 10 млн осіб. Її випереджає лише Чехія та Румунія.
При цьому 3 тижні тому Україна була на 9 місці.
Що стосується госпіталізацій, то після тривалого росту у 20% на тиждень, темпи тижневого зростання госпіталізацій знизилися до 6%.
Наразі по країні госпіталізується на 15% більше пацієнтів з COVID-19, ніж виписуються з лікарень.
На попередньому тижні цей розрив складав 28%.
Загалом по країні зайнято 77% всіх "ковідних" і 74% реанімаційних ліжок, а також 64% ліжок з киснем.
Найгірша ситуація з ліжками з киснем наразі в Києві, Львівській, Миколаївській та Житомирській областях.
За темпами вакцинації Україна все ще значно відстає від європейських країн.
Станом на сьогодні Україна виконала мінімальний план у 250 000 щеплень до кінця березня.
Проте відставання від цільового плану залишається на рівні 6 днів.
У KSE кажуть, що рівень захворюваності в Україні може стабілізуватися протягом наступних двох тижнів, за умови дотримання заходів безпеки.
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