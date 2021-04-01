У ВООЗ стурбовані надто малою кількістю вакцинацій проти COVID-19 у Європі

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що вакцинація проти COVID-19 в Європі проходить надто повільно.

Станом на 31 березня першу дозу вакцини отримало 10% населення, і лише 4% – другу.

Такі показники назвали у європейському підрозділі ВООЗ.

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Варто зазначити, що в Україні станом на 1 квітня провакциновані близько 0,5% населення.

"Вакцини – наш найкращий вихід з цієї пандемії. Вони не лише працюють, а й дуже ефективно запобігають зараженню.

Однак впровадження вакцинації відбувається неприпустимо повільно.

І поки охоплення залишається низьким, нам необхідно застосовувати такі ж заходи щодо охорони здоров'я і соціального захисту, як в минулому, щоб компенсувати затримку графіка", – наголосив голова цього підрозділу ВООЗ Ганс Клюге.

Фото belchonock/Depositphotos

А також зауважив, що країни повинні прискорити процес вакцинації, нарощуючи виробництво, знижуючи бар'єри для введення вакцин і використовуючи всі наявні дози.

У ВООЗ повідомили, що наразі європейський регіон займає друге місце у світі за кількістю поширення коронавірусної інфекції.

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Зокрема, минулого тижня в більшості європейських країн спостерігався ріст поширення вірусу.

Було зафіксовано 1,6 мільйона нових випадків і близько 24 тисяч смертей.

"Лише п'ять тижнів тому тижнева кількість нових випадків у Європі опустилася нижче позначки в 1 млн, але тепер ситуація в регіоні викликає більше занепокоєння, ніж за останні кілька місяців.

Є ризики, пов'язані зі збільшеною мобільністю і зустрічами на релігійні свята", – пояснює Доріт Ніцан, регіональний директор з надзвичайних ситуацій Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Вона також зазначила, що багато країн вводять нові заходи безпеки, а жителі країн повинні максимально їх дотримуватися.

Водночас 50 країн і територій, що входять до регіону, повідомили про поширення британського штаму коронавірусу.

Наразі 27 країн перебувають у повному або частковому режимі ізоляції, у 21 країні у нічний час діє комендантська година.

За останні два тижні 23 країни посилили обмеження, але 13 країн їх ослабили.

При цьому у ВООЗ наголосили, що зараз не час послаблювати обмежувальні заходи безпеки.

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