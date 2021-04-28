Мінцифра випустила освітній серіал про цифрові інструменти для журналістів

Міністерство цифрової трансформації за підтримки "Української правди" та інших партнерів підготувало освітній серіал "Цифрова журналістика", що допоможе журналістам опанувати нові цифрові інструменти.

Освітній серіал – безкоштовний і доступний на порталі Дія.Цифрова освіта.

"Цей курс розрахований не тільки на молодь, яка бачить себе у професії журналіста.

Сьогодні, у часи бурхливого розвитку соціальних мереж та зростаючої кількості інформаційних маніпуляцій і фейків, кожному не завадить отримати серед навичок медіаграмотність", – підкреслила головна редакторка "Української правди" та провідна спікерка курсу Севгіль Мусаєва.

За її словами, курс познайомить із базовими принципами та правилами журналістики, навчить краще розуміти цю професію та допоможе критично ставитися до інформації, яку ви споживаєте.

Спікери освітнього серіалу "Цифрова журналістика"

У серіалі – 7 серій по 8-11 хвилин: Навіщо потрібна журналістика?

Робота з новинами

Традиційні жанри журналістики

Нові форми журналістики

Соцмережі та цифрові інструменти

Принципи медіаграмотності та фактчекінгу

Хто такий журналіст? Кодекс етики

Участь в освітньому серіалі взяли: Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди"

Наталія Гуменюк, ексголова ГО "Громадське Телебачення", засновниця і керівниця проєкту "Лабораторія журналістики суспільного інтересу"

Олександр Шумілін, випусковий редактор новинної стрічки "Української правди"

Роман Кравець, політичний оглядач "Української правди"

Катерина Сергацкова, засновниця видання "Заборона"

Федір Попадюк, керівник відділу подкастів "Української правди"

Максим Скубенко, редактор VoxCheck

Марія Леонова, старша редакторка "Громадського телебачення"

Валентина Семеніхіна, менеджерка спільноти читачів "Української правди"

Курс розробило Міністерство цифрової трансформації України за підтримки швейцарсько-української Програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією. Інформаційний партнер – "Українська правда".

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