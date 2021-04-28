Посол Нідерландів подарував українським лікарям 600 горщиків тюльпанів. ФОТО

Посол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол подарував 600 горщиків з тюльпанами українським лікарям в знак подяки.

Дарунки отримали працівники Олександрівської лікарні міста Києва та Київської міської клінічної лікарні №6.

У такий спосіб посол подякував медичному персоналу за самовіддану працю під час пандемії COVID-19.

Про це "Українській правді. Життя" розповіли у пресслужбі посольства.

У відомстві зазначають, що навантаження на медичну систему зростає щодня, і таким жестом вони хочуть морально підтримати медичних працівників.

"Ми прагнемо підтримати тих, хто працює на передовій: подякувати медичним працівникам, які вдень і вночі рятують людські життя.

Також ми допомагаємо Україні в проекті розмінування на Донбасі разом із волонтерами з організації HALO Trust.

Щиро сподіваємося, що цей подарунок допоможе підняти настрій працівників лікарні і заохотить українців ще частіше висловлювати свою подяку, підтримку і повагу лікарям", – наголосив посол Йеннес де Мол.

У посольстві розповідають, що для підтримки нададуть захисний одяг для роботи в умовах з підвищеним ризиком зараження.

Раніше Нідерланди також брали участь у організації доставки в Україну тестових наборів та вакцин.

А ще надали фінансову допомогу на проведення аналізу поточної ситуації, пов’язаної із COVID-19 та моделювання сценаріїв поширення.

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