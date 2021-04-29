Як працюють єдині в Україні інклюзивні теплиці

На Вінниччині в селі Дорожнє працюють унікальні теплиці.

Там вирощують звичайні помідори, огірки, перець, баклажани, капусту, а ще різноманітну зелень.

Але до роботи залучають незвичайну молодь – з важкими формами інвалідності – з дитячим церебральним паралічем, розладами спектру аутизму, синдромом Дауна, а також людей, які пересуваються на візках.

Авторка "Української правди. Життя" відвідала теплиці та поцікавилася, як і навіщо молоді там працюється.

"Відчувають себе потрібними"

Троє молодих хлопців завзято і поволі висаджують розсаду помідорів: хтось робить ямку, хтось саджає паросток в ґрунт.

Всі в масках. Через карантинні обмеження працюють маленькими групами.

"В нас була можливість пройти ІФА тести – для того аби не було сплеску недуги.

Тому наші теплиці не закривались, ми працюємо дотриманням всіх норм", – розповідає соціальний педагог, керівниця майстерень Анна Прядкіна.

Теплиця повністю берзбар’єрна, розміром 100 квадратних метрів з автоматичним крапельним поливом, опаленням, освітленням, вентиляцією та кілька ярусними столиками для різноманітного вирощування рослин.

Вона була побудована за 290 тисяч гривень за підтримки уряду Канади в рамках проекту "Проміс".

Також на міні-господарстві саджають декоративні туї, кущі самшиту та лаванди, м’яту, мелісу, чебрець та базилік.

Позмінно тут хазяйнують 16 молодих людей з інвалідністю віком від 18-ти до 40-ти років.

Всі вони – вихованці соціальних майстерень асоціації "Відкритті серця".

Крім занятості у теплицях, дівчата і хлопці також виготовляють сувеніри, мило, свічки, доглядають за квітами та декоративними кущами.

Їх працю супроводжує група матерів та соціальні працівники.

У теплиці хазяйнують 16 молодих людей з інвалідністю віком

За пів години в теплиці хлопці встигли висадити у ящики 400 паростків розсади.

У цьому їм допомагала психолог – вона мотивувала їх до роботи.

"Молоді люди працюють почергово, згідно з індивідуальними графіками, не завжди в них є настрій, проте психолог і всі наші соціальні працівники намагаються допомогти їм вийти із власних важких станів", – пояснює Анна Прядкіна.

Хлопці, з якими ми знайомимось, мають синдром Дауна, ДЦП та психологічні розлади.

36-річний Сергій з дитинства має порушення інтелектуального розвитку. Його психоемоційний стан швидко змінюється.

"В ранньому дитинстві ми лікувались в медичних закладах, – пояснює його мама Марія.

Згодом я перестала напихати дитину таблетками. Це транквілізатори і це не корисно зовсім.

Він відставав в розвитку, але я з ним займалась, навчала читати і писати.

Зараз син намагається контролювати свої емоції. Йому подобається працювати фізично, робота в теплиці навчила його бути зібраним. Він відчув себе потрібним".

"Мені подобається саджати рослини, працювати на землі, – підтверджує Сергій.

Я дуже сумував за роботою під час карантину. Відчуваю радість, коли мені вдається щось зробити".

До роботи в теплиці залучають молодь з важкими формами інвалідності

Ще одна мама – Наталія – розповідає, як завдяки теплицям змогла побачити свою доньку сторонніми очима.

"Моїй Катерині 24 роки. Вона має проблеми в мовленні та переміщується за допомогою крісла-коляски, – розповіла жінка.

Одного разу я була у групі супроводу в теплицях, де вона працювала. Я змогла побачити: як вона відкривається до нового, спілкується з товаришами, розвивається.

Каті подобається тут саджати рослини в ґрунт, поливати, лущити горох – розвивається дрібна моторика. Навички, які тут опанувала, вона зможе далі розвивати і працювати, заробляти собі цим на життя, як і здорові люди".

"Не хотіли, щоб наші діти були в інтернатах"

"Ми працюємо, щоб наші вихованці могли розвивати свої трудові навички, – розповідає Світлана Демко.

Крім цього, концентруючись на роботі, наші підопічні заспокоюються, і це йде на користь їхньому психічному здоров'ю".

Світлана – керівник асоціації "Відкриті серця" у Вінниці.

А ще вона мама 35-річного Антона, який теж працює у теплиці.

"У нього важка форма церебрального паралічу і він пересувається на кріслі-колясці, – розповідає жінка.

В свій час я хотіла емігрувати з України, але в мене не вийшло, і я рада, що залишилась в рідній країні".

Світлана зазначає, що сьогодні діти з інвалідністю мають більшу можливість для соціалізації, ніж за часів радянської влади, та пригадує, як тоді шукала таких же матерів, що виховували дітей з інвалідністю.

Пошуки були довгими, оскільки вдень на вулиці людей з інвалідністю побачити було практично неможливо.

"Ті, хто будували комунізм, робили все, щоб людей із інвалідністю відправити в інтернатні заклади, якнайдалі від суспільства", – пояснює керівник асоціації.

Також пригадує, як в магазин можна було зайти із собакою, а з візком – ні.

"Важкі були часи. Проте я таки знайшла таких же самих матерів, які мали дітей з інвалідністю, ми об’єдналися.

Ми не хотіли, щоб наші діти були в інтернаті, ми хотіли, щоб наші діти залишились в соціумі", – уточнює мама.

У 2020 році в теплицях кожного дня збирали по 4-5 відер урожаю

Після розпаду Радянського союзу Світлана вивчала закордонний досвід, зокрема, як працюють соціальні заклади, та ініціювала створення реабілітаційних центрів, для чого стукала в усі можливі владні кабінети.

"Основна мотивація – це був мій син. На кожному етапі його життя – дитинство, юність, дорослий шлях – я переймала закордонний досвід.

В США, країнах ЄС дуже багато прикладів того, як організовують підтримку людей з інвалідністю, – розповідає жінка.

У 2018 році завдяки проекту "Проміс" ми мали навчальну поїздку до Польщі. Саме там я побачила приклади трудової зайнятості в теплицях. Молодь з інвалідністю вирощує зелень та мікрогрін. У них там ціле масштабне господарство, де є городи, коні, кози та власна сироварня.

Я поставила за ціль, теж організувати таке соціальне підприємництво у нас в області, із подібною інклюзивною теплицею".

Оплата праці поки неможлива

У 2020 році в теплицях вдалось висадити аж 600 кущів помідорів і майже кожного дня тут збирали по 4-5 відер урожаю.

Цього року уже зібрали кілька врожаїв руколи та шпинату, багато засаджено цибулі.

Є земельні ділянки де вирощуються овочі на відкритому ґрунті.

"Цілий рік наша молодь має в раціоні свіжі овочі. Це теж важливо", – пояснює Світлана Демко.

Вирощену в теплицях продукцію, як от овочі, зелень і трави, реалізовувати на ринку поки не можуть – роздають членам асоціації та родинам людей з інвалідністю.

Мило ручної роботи та листівки – продають у імпровізованій крамниці сувенірів, яка є базі соціальних майстерень, на благодійних пожертвах і ярмарках.

Для того аби люди із інвалідністю працювали їх мають супроводжувати звичайні працівники

"Ми не можемо платити їм заробітну плату, – пояснює Світлана Демко.

Перепоною є те що, наші підопічні визнані законодавством недієздатними, бракує додаткових норм та актів, які б підтримували соціальне підприємництво.

Ми залучаємо нашу молодь в трудову зайнятість адже намагаємося довести суспільству і батькам, що їх діти з інвалідністю спроможні бути соціально активними.

От і інклюзивна теплиця виконує важливу місію – стимулює інтеграцію молоді з інвалідністю в різні галузі життя".

Соціальним підприємствам важко виживати, вони не можуть бути конкурентоздатними, адже для того аби працювали люди із інвалідністю їх мають супроводжувати звичайні працівники, окрім того повинні бути податкові пільги. Це все потребує змін в законодавстві".

Леся Родіна, спеціально для УП.Життя

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