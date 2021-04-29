Чому "чистий четвер" – не про генеральне прибирання в домі. Пояснення ПЦУ

Те, що Чистий четвер – час для генерального прибирання – міф, запевняють у Православній церкві України.

"Великий або Чистий четвер для віруючих християн – це не про генеральне прибирання власних помешкань, миття вікон, посуду чи прання. Це день очищення власної душі", – кажуть у ПЦУ.

У цей день церква згадує подію – Тайну вечерю, під час якої Ісус Христос встановив Святе Причастя – таїнство, через яке вірні очищаються від гріхів та єднаються з Богом.

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"Під час Тайної вечері Ісус також омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові, жертовності та служіння ближньому.

Тож чистий четвер зветься таким не через буквальне його розуміння (що необхідно влаштовувати прибирання осель або омиватися водою), а тому, що люди у храмах сповідаються і причащаються, очищуючись від гріхів", – пояснюють у ПЦУ.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Тому замість акценту на прибиранні церква закликає прийняти причастя, а ввечері відвідати відправу з читання дванадцяти уривків з Євангелія, що розповідають про страждання Ісуса Христа та його розп’яття.

"Прибирання – це корисна і добра річ, але під час приготувань до Великодня не треба забувати про найважливіше – зустріти свято з чистою душею.

Тож сплануйте провести Великий четвер так, щоби встигнути не лише прибрати своє помешкання, помити вікна чи спекти паски, а й з’єднатися з Господом у святій Євхаристії (причасті – УП)", – радять у церкві.

Водночас прибирання може позитивно вплинути на ваш психологічний стан.

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Ось декілька порад, як навести порядок у вашому домі і житті.

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