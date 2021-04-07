У ПЦУ розповіли, чи можна сповідатися в онлайн режимі

Духовні розмови про гріхи та покаяння можна проводити в онлайн-форматі.

Проте таїнство сповіді повинно відбуватися за особистої присутності.

Такої позиції дотримується речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря, розповідають в "Укрінформі".

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За його словами, спілкування під час сповіді повинно бути конфіденційним.

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"Це є таїнство, яке передбачає особисте спілкування духівника і грішника, що кається, і це спілкування повинне бути цілком конфіденційним, без можливості втручання будь-кого стороннього.

Жоден засіб дистанційної комунікації не дає гарантії, що в це спілкування ніхто не втрутиться.

Тому я вважаю за можливе проводити "онлайн" духовне спілкування, розмови, в тому числі щодо гріхів та покаяння – але саме таїнство повинне відбуватися лише особисто", – пояснив Євстратій Зоря.

Архієпископ додав, що покаяння відбувається не лише під час таїнства, а й у щоденних вечірніх молитвах.

У ПЦУ також розповіли, що наразі вшанування святинь у храмах відбувається через поклоніння – а не цілування.

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А під час обряду причастя використовується не ложка, а спеціальна посудина – дискос.

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