У ПЦУ розповіли, чи можна сповідатися в онлайн режимі

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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7 квітня 2021

Духовні розмови про гріхи та покаяння можна проводити в онлайн-форматі. 

Проте таїнство сповіді повинно відбуватися за особистої присутності. 

Такої позиції дотримується речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря, розповідають в "Укрінформі".

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За його словами, спілкування під час сповіді повинно бути конфіденційним.

 Фото 4masik/Depositphotos

"Це є таїнство, яке передбачає особисте спілкування духівника і грішника, що кається, і це спілкування повинне бути цілком конфіденційним, без можливості втручання будь-кого стороннього. 

Жоден засіб дистанційної комунікації не дає гарантії, що в це спілкування ніхто не втрутиться. 

Тому я вважаю за можливе проводити "онлайн" духовне спілкування, розмови, в тому числі щодо гріхів та покаяння – але саме таїнство повинне відбуватися лише особисто", – пояснив Євстратій Зоря.

Архієпископ додав, що покаяння відбувається не лише під час таїнства, а й у щоденних вечірніх молитвах.

У ПЦУ також розповіли, що наразі  вшанування святинь у храмах відбувається через поклоніння  – а не цілування.

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А під час обряду причастя використовується не ложка, а спеціальна посудина  – дискос.

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