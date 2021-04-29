Більшість українців не планують іти до церкви на Великдень – опитування

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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29 квітня 2021

Більшість українців не планують іти до церкви на Великдень. Водночас майже кожен п’ятий (19%) має намір це зробити, а ще 9% – взяти участь у всенічній службі.

Загалом 92% українців планують святкувати Пасху, цього не робитимуть лише 6%. Ще 2% – не визначилися, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. 

Готувати вдома великодні страви планують 69% людей, молитися в родинному колі – 25%, приймати гостей вдома – 19%. 

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Крім того, серед українців:

  • 11% – поїдуть на кладовище, 
  • 8% – поїдуть у гості в межах свого міста, 
  • 5% – поїдуть у гості за межі свого міста.

Західний регіон святкуватиме Пасху найактивніше.

Там найбільше людей планують йти до церкви святити паски, а саме – 29%, в усіх інших регіонах кількість охочих дещо менша: на Півдні – 19%, у Центрі – 15%, на Сході – 12%.

 

На всенічну службу до церкви хочуть іти 18% українців у Західному регіоні, на решті території України ця кількість значно менша: на Півдні – 8%, у Центрі – 5%, на Сході – 4%.

Також на Заході найбільше тих, хто планує готувати великодні страви – 73%; у Центрі та Півдні – однаково по 69%, на Сході – 63%.

Молитися в родинному колі планують 27% жителів Заходу, та практично однакова кількість мешканців інших регіонів – 23-24%.

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Приймати гостей/родичів вдома планують 23% мешканців Західного регіону, 19% – Центрального, 16% – Південного та 17% – Східного.

Поїхати в гості у межах міста/села планують однакова кількість у Західному, Південному та Східному регіонах (9-10%, різниця не є значущою), дещо менше – у Центрі (6%).

Не планують святкувати Великдень: на Сході – 8%, у Центрі – 7%, на Півдні – 6%, на Заході – 5%.

 

Ось як виглядає готовність святити паски та яйця у людей різного віку: 

  • 18-29 років – 18%, 
  • 30-39 років – 15%
  • 40-49 років – 19%, 
  • 50-59 років та 60+ – однаково 22%;

З віком кількість тих, хто буде святкувати Великдень вдома, збільшується: 

  • 18-29 років – 66%, 
  • 40-49, 50-59 та 60+ років – 70%  і більше.

Який відсоток людей та якого віку планує молитися вдома: 

  • 18-29 років – 15%, 
  • 30-39 років  – 25%, 
  • 40-49 років – 23%, 
  • 50-59 – 31%, 
  • 60+ років – 28%.

Кількість тих, хто не планує святкувати Великдень, з віком зменшується: 

  • 18-29 років – 13%, 
  • 30-39  та 40-49  років  –  відповідно 7% та 6% (різниця не є значущою), 
  • 50-59 та 60+ років – відповідно 4% та 3% (різниця не є значущою).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я та деякі священнослужителі закликали залишатися на Великдень вдома.

Дослідження провели упродовж 13-15 квітня 2021 року. Всього у форматі телефонного інтерв’ю з використанням комп'ютера опитали 2001 респондента віком від 18 років, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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