Більшість українців не планують іти до церкви на Великдень – опитування

Більшість українців не планують іти до церкви на Великдень. Водночас майже кожен п’ятий (19%) має намір це зробити, а ще 9% – взяти участь у всенічній службі.
Загалом 92% українців планують святкувати Пасху, цього не робитимуть лише 6%. Ще 2% – не визначилися, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Готувати вдома великодні страви планують 69% людей, молитися в родинному колі – 25%, приймати гостей вдома – 19%.
Крім того, серед українців:
- 11% – поїдуть на кладовище,
- 8% – поїдуть у гості в межах свого міста,
- 5% – поїдуть у гості за межі свого міста.
Західний регіон святкуватиме Пасху найактивніше.
Там найбільше людей планують йти до церкви святити паски, а саме – 29%, в усіх інших регіонах кількість охочих дещо менша: на Півдні – 19%, у Центрі – 15%, на Сході – 12%.
На всенічну службу до церкви хочуть іти 18% українців у Західному регіоні, на решті території України ця кількість значно менша: на Півдні – 8%, у Центрі – 5%, на Сході – 4%.
Також на Заході найбільше тих, хто планує готувати великодні страви – 73%; у Центрі та Півдні – однаково по 69%, на Сході – 63%.
Молитися в родинному колі планують 27% жителів Заходу, та практично однакова кількість мешканців інших регіонів – 23-24%.
Приймати гостей/родичів вдома планують 23% мешканців Західного регіону, 19% – Центрального, 16% – Південного та 17% – Східного.
Поїхати в гості у межах міста/села планують однакова кількість у Західному, Південному та Східному регіонах (9-10%, різниця не є значущою), дещо менше – у Центрі (6%).
Не планують святкувати Великдень: на Сході – 8%, у Центрі – 7%, на Півдні – 6%, на Заході – 5%.
Ось як виглядає готовність святити паски та яйця у людей різного віку:
- 18-29 років – 18%,
- 30-39 років – 15%
- 40-49 років – 19%,
- 50-59 років та 60+ – однаково 22%;
З віком кількість тих, хто буде святкувати Великдень вдома, збільшується:
- 18-29 років – 66%,
- 40-49, 50-59 та 60+ років – 70% і більше.
Який відсоток людей та якого віку планує молитися вдома:
- 18-29 років – 15%,
- 30-39 років – 25%,
- 40-49 років – 23%,
- 50-59 – 31%,
- 60+ років – 28%.
Кількість тих, хто не планує святкувати Великдень, з віком зменшується:
- 18-29 років – 13%,
- 30-39 та 40-49 років – відповідно 7% та 6% (різниця не є значущою),
- 50-59 та 60+ років – відповідно 4% та 3% (різниця не є значущою).
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я та деякі священнослужителі закликали залишатися на Великдень вдома.
Дослідження провели упродовж 13-15 квітня 2021 року. Всього у форматі телефонного інтерв’ю з використанням комп'ютера опитали 2001 респондента віком від 18 років, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей.
Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
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