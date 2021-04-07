Поліція склала протокол на директорку ліцею, яка критикувала дітей через одяг та целюліт

На Львівщині поліція склала протокол на директорку Соснівського ліцею №2 через цькування підлітків за їхній зовнішній вигляд.

Тепер педагогу Наталії Щербань, яка дорікала дітям за вибір одягу та наявність целюліту, загрожує штраф або виправні роботи.

Про це повідомили у Національній поліції Львівської області.

За словами правоохоронців, інформацію щодо булінгу у навчальному закладі виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Фото belchonock/Depositphotos

"За цим фактом ювенальні поліцейські Червоноградського районного відділу поліції провели перевірку.

Зокрема, опитали дітей (жертв булінгу та очевидців), батьків учнів, а також вивчили аудіозаписи, зроблені під час занять", – йдеться у повідомленні.

Поліція склала протокол за статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Булінг учасника освітнього процесу).

Стаття передбачає накладення штрафу від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Наразі матеріали скеровані на розгляд суду.

Нагадаємо, що раніше у мережі був опублікований аудіозапис розмови директорки з учнями 10 класу.

Під час розмови педагог використовувала не коректні висловлювання щодо зовнішнього вигляду дітей.

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