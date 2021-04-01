"Їх потрібно лікувати". Викладачка львівського вишу потрапила у гомофобний скандал

Викладачка Національного університету "Львівська політехніка" потрапила у гомофобний скандал через свої висловлювання про представників ЛГБТ-спільноти.

Зокрема викладачка типографіки Ольга Мер'є розповідала студентам, що геї та лесбійки – це "хворі люди, яких потрібно лікувати".

Кандидатка наук також вважає, що гендер – це вигадка, а харасмент стосується лише представників сексуальних меншин.

Інцидент трапився, коли одна зі студенток вирішила написати наукову роботу на тему сексуальних домагань, гендеру та винести проблеми харасменту, зокрема щодо представників ЛГБТ-спільноти, повідомляє 24 канал.

Фото chikennnsem@gmail.com/Depositphotos

Викладачка зазначила, що буде виступати проти цієї теми.

На думку Ольги Мер'є, харасмент – це "переслідування і домагання з точки зору гендеру".

Вона також зазначила, що таке явище стосується лише геїв та лесбійок, і не вважає це формою дискримінації.

"Люди, які сповідують християнські цінності, насамперед розуміють, що це є хворе суспільство.

Тобто, якщо хтось себе позиціонує, як гей або лесбійка, то це людина, у якої нездорова психіка, і цю людину потрібно лікувати.

Нам не потрібно впарювати, що ми їх повинні визнати та розуміти.

Ми не повинні їх розуміти, ми їх повинні лікувати", – висловила свою думку викладачка.

Крім того, науковиця поцікавилась сексуальною орієнтацією самої студентки, оскільки її здивував вибір теми для захисту.

Ольга Мер'є також ставить під сумнів саме поняття гендеру.

"Людина, яка запровадила поняття "гендер", пізніше написала, що це було зроблено за фінансову вигоду, і насправді, ніякого гендеру не існує.

Нам це просто впарюють", – додала Мер'є.

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