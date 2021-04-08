Купив швабру і помив: іноземець самотужки очищав брудні вікна в потягу "Укрзалізниці"

Данець Йоганнес Андерсен, який подорожував потягом "Укрзалізниці", вирішив самостійно очистити забруднене вікно у своєму вагоні.

Спершу іноземець спробував відтерти бруд вологими серветками, а згодом купив швабру та засіб для миття вікон.

Про свою дорожню пригоду пасажир розповів на сторінці у соцмережі.

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"Прибрати УЗ непросто, але це треба робити, правда?" – написав мандрівник.

Іноземець подорожував потягом "Дунай", який має сполучення Київ – Ізмаїл.

У коментарях до публікації Андерсен обурився, що бруд на вікнах був давній і стійкий.

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Тому навіть засіб для миття та швабра повністю не допомогли його стерти.

За словами пасажира, таку кількість бруду потрібно зішкрябувати.

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Скріншот коментарів під публікацією.

Публікація Йоганнеса викликала обурення аудиторії в соцмережі через стан потягів.

Коментуючи інцидент, мандрівник та експерт залізничної галузі Олег Васильєв на своїй сторінці у соцмережі також підтвердив, що у складі потяга Київ – Ізмаїл є найбрудніший вагон, який він бачив за часи подорожей.

Фото Олег Васильєв

Фото Олег Васильєв

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