Лікарні Укрзалізниці прийматимуть хворих з COVID-19. Степанов розповів про умови

Міністерство охорони здоров'я залучає медичні заклади, які знаходяться в підпорядкуванні "Української залізниці", для госпіталізації хворих з COVID-19.

У відомстві вже підготували постанову, щодо виділення коштів на додаткове комплектування лікарень для прийому пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 11 грудня.

"Ми залучаємо не лише комунальні лікарні, які знаходяться у власності громад, а також додаємо так звані відомчі лікарні. Це також лікарні Укрзалізниці.

Для того, щоб вони нормально функціонували, Міністерством охорони здоров'я вже підготовлений проект постанови Кабінету міністрів, щодо виділення коштів цим лікарням на додаткове обладнання з фонду по боротьбі з COVID-19", – зазначив Степанов.

Фото vilevi/Depositphot

Крім того, міністр розповів про умови, які є в "Київській клінічній лікарні на залізничному транспорті №1" для прийому хворих на COVID-19.

"Хочу повідомити, що Київська клінічна лікарня буде законтрактована НСЗУ по ковід-пакету вже сьогодні.

Вони погодили всі документи. Вона відповідає відповідним критеріям.

Це означає, що всі вимоги, які необхідні для прийому хворих на COVID-19 у медзакладі є", – додав міністр.

Очільник відомства розповів, що наразі в медзакладі є 5 бригад для надання допомоги пацієнтам, а інфекціоністів туди перенаправили з інших лікарень.

"В лікарні зараз сформовано 5 бригад для прийому хворих на COVID-19. До цієї бригади входять лікарі, інфекціоністи, анестезіологи.

В лікарні є 5 апаратів штучної вентиляції легень, також є балоні з киснем, вони забезпечені певною кількістю засобів індивідуального захисту.

Також вирішено питання, щодо лікарів інфекціоністів. Вони делеговані в цю лікарню з Київської клінічної лікарні №2", – розповів глава відомства.

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