Ваш собака навряд чи може передати COVID-19 вам, але навпаки так: які бувають симптоми і заходи безпеки

Немає жодних доказів того, що тварини відіграють значну роль в поширенні коронавірусу серед людей, але дотримання заходів безпеки допоможе захистити як людей, так і їх домашніх улюбленців.

Таку заяву 1 лютого зробила офіційна представниця американського Центру профілактики та контролю захворюваності (CDC) доктор Кейсі Бартон Бехравеш, яку цитує CNN.

"На основі обмеженої інформації, яка у нас є, ризик зараження людини COVID-19 від тварини, в тому числі домашньої, є досить низьким", – заявила вона.

Є інформація, що ймовірно COVID-19 виник спочатку у тварин, перед тим, як почав швидко поширюватися серед людей.

"Станом на середину січня відомо про 187 тварин у 22 країнах світу із підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2", – розповіла доктор Бехравеш, додавши, що ці цифри не беруть до уваги норок на фермах у Данії.

Місцева влада змушена була вбити близько 17 млн особин норок через ризик неконтрольованого поширення інфекції.

Фото: Depositphotos AlexShadyuk

Доктор Бехравеш також додала, що ще не було зафіксовано жодної смерті тварини саме через вірус SARS-CoV-2.

Центр профілактики та контролю захворюваності США уважно слідкує за дослідженнями коронавірусних інфекцій серед тварин і класифікує тварин в залежності від ризику їх зараження.

За словами Бехравеш, до тварин, які дуже чутливі до вірусу, належать кішки, хом’яки, примати, кролики, норки та олені.

Як захистити домашніх тварин?

Тварини-компаньйони людини, такі як собаки і коти, належать до групи, які найчутливіші до коронавірусу.

За словами Бехравеш, хоч ризик передачі віруса від тварини до людин дуже низький, зате тваринам вірус можуть передавати люди.

Тож Центр профілактики та контролю захворюваності США рекомендує ставитися до тварин так, як до членів сім'ї, аби захистити їх від COVID-19 і обмежувати їх контакти з людьми поза домом.

🔴 Тримайте кішок в середині дому і не дозволяйте іншим домашнім тваринам вільно бродити вулицями. 🔴 Увага! Тільки не варто одягати на тварин маски, це мало того, що не допоможе, але може також зашкодити. 🔴 Інфіковані люди повинні уникати контакту з домашніми тваринами, тобто не цілуватися, не обійматися чи, наприклад, не спати з ними в одному ліжку. 🔴 На час, коли ви лікуєтеся від коронавірусу, варто делегувати догляд за тваринами комусь іншому. 🔴 Якщо неможливо ізолювати тварин від інфікованих людей, CDC радить людям носити маски при спілкуванні з тваринами. 🔴 При підозрі COVID-19 у ваших домашніх улюбленців, варто звернутися до ветеринара.

Симптоми коронавірусу у тварин

Відомо про 93 випадки COVID-19 у кішок та собак у США, 53% з них не мали ніяких симптомів.

Серед симптомів у тварин, про які наразі відомо, були: 🔎 респіраторні симптоми: кашель та чхання; 🔎 рідше: лихоманка, млявість, блювота та діарея.

За словами представниці CDC, домашніх тварин з позитивним результатом тесту на коронавірус варто ізолювати від людей та інших тварин.

Окрім того, важливо знати, що немає ніяких доказів того, що домашні тварини переносять чи поширюють коронавірус на шкірі чи шерсті. Тож не варто протирати чи купати тварин у будь-якому хімічному дезінфікуючому засобі.

"Служба контролю за тваринами отримала більше звернень через отруєння тварин через такі методи "лікування", – пояснила представниця американського Центру профілактики та контролю захворюваності (CDC) доктор Кейсі Бартон Бехравеш.

На сьогодні в світі немає офіційно зареєстрованих препаратів для лікування та профілактики COVID-19 у тварин.

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