У Запоріжжі затримали підлітка, який прикинувся поліцейським, бо хотів "навести лад" у місті

У Запоріжжі поліція затримала 17-річного підлітка у поліцейській формі, який вирішив самостійно "навести лад" у місті.

Патрульні побачили порушника, коли приїхали на виклик про конфлікт із поліцейським, повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Коли інспектори прибули на місце, то дуже здивувалися – перед ними був молодий хлопець у поліцейському однострої та заявник", – розповіли у пресслужбі.

Про причину конфлікту між "порушником" та "поліцейським" правоохоронці не повідомили.

Хлопця звати Максим і йому – 17 років.

"Попри свій вік, юний "охоронець порядку" цікавиться законами та часто повідомляє про виявлені правопорушення в поліцію.

Він відповідальний та хоче жити у безпечному просторі. Але вирішив піти далі й одягнув форму поліцейського, щоб допомогти навести лад у рідному місті", – додали у МВС.

Форму у підлітка вилучили, оскільки одягати форму поліцейського цивільним заборонено. З батьками хлопця поговорять.

"Однак це не змінює той факт, що серед нашого молодого покоління є ті, хто всіляко прагне створити безпечний простір для комфортного життя й докладає для цього максимум зусиль", – підкреслили у пресслужбі.

Якщо хлопець не змінить свого бажання бути охоронцем порядку в майбутньому, то його чекатимуть у лавах Національної поліції України.

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