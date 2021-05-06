Школярка невдало пожартувала з поліцією, тепер батьків притягнуть до відповідальності

В Одеській області 10-річна школярка зателефонувала до поліції та повідомила про власне викрадення.

Дівчинка розповіла, що її схопили посеред вулиці та в багажнику автомобіля повезли в невідомому напрямку.

Проте дзвінок виявився жартом, тому на батьків дитини чекає покарання.

Про інцидент розповіли у Національній поліції Одеської області.

Фото Andrea Piacquadio/Pexels

Під час пошуків правоохоронці вияснили, що дівчинка знаходиться вдома.

"Як з'ясувалося, з дитиною все гаразд, а повідомлення про викрадення виявилось її невдалим жартом", – розповідають правоохоронці.

Тепер батьки будуть притягнуті до відповідальності за невдалий жарт дитини, оскільки школярка ще не досягла віку, коли може сама відповідати за вчинок.

Поліцейські складуть протокол відносно матері дівчинки за невиконання обов’язків щодо виховання дітей (стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

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