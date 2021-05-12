Жертва фотопослуг: на узбережжі Кирилівки викинули тіло мертвого крокодила

У Кирилівці Запорізької області на березі моря знайшли тіло мертвої екзотичної тварини.

Зоозахисники певні, що крокодила експлуатували для фотопослуг під час курортного сезону, а потім викинули.

Про інцидент розповіла команда гуманістичного руху за права тварин UAnimals на своїй сторінці у соцмережі.

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За їх словами, раніше на цьому курорті туристам пропонували зробити фото саме з такою твариною.

"У курортному селищі Кирилівка на пляжі знайшли тіло мертвого крокодила.

Не похованого, а просто викинутого, наче сміття.

Звідки він там узявся? Нескладно здогадатися, адже саме на цьому морському курорті відпочивальникам пропонували зробити фото з такою екзотичною твариною", – пишуть в UAnimals.

Фото UAnimals

Зоозахисники вважають, що нині крокодил став жертвою фотопослуг.

А для людей, які займаються подібним бізнесом, тварини – це розхідний матеріал.

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Зважаючи на події, в UAnimlas закликали Верховну Раду схвалити законопроєкт 2351 (Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу).

Крім того, зоозахисники назвали 5 причин, чому туристам варто відмовитися від таких "розваг":

❗️Коли тварини стають інструментом прибутку, про їх добробут забувають назавжди. Мавпи, віслюки та інші тварини цілий день проводять на сонці, без відпочинку і доступу до води. ❗️Для того, аби тварини поводили себе максимально спокійно, їх часто накачують медикаментами, алкоголем та навіть наркотичними засобами. ❗️Тварин під час експлуатації годують в буквальному сенсі аби як: рідко та даючи все від солодощів до фастфуду. Через це тварини живуть вкрай мало та мають багато хвороб. ❗️Тварин, яких експлуатують, часто утримують в гаражах, підвалах та інших не пристосованих для цього місцях. ❗️Досить часто тварини травмують дітей, а також можуть переносити захворювання шкідливі для людини.

Місцеві правоохоронці у коментарі "Укрінформу" повідомили, що наразі до них ніхто не звертався щодо загибелі рептилії.

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