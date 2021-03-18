У "Асканії-Новій" продовжують гинути птахи з Червоної книги

У біосферному заповіднику "Асканія-Нова" продовжують гинути птахи, занесені до Червоної книги.

16 березня на Херсонщині загинуло ще 18 журавлів та 20 огарів.

Про нові випадки повідомив директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко.

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За його словами, мертвих птахів знайшли на полях з ознаками отруєння препаратом проти гризунів.

"У всіх ті самі ознаки отруєння препаратом групи бродіфакум.

У рамках кримінального провадження були проведені слідчі дії, взяті проби", – розповів Гавриленко.

Він додав, що бачив ще кілька десятків птахів, які є "кандидатами на вмирання", бо вже не можуть нормально пересуватися.

Сірий журавель в заповіднику "Асканія Нова" Фото: Віктор Гавриленко

У заповіднику чекають на справжню біду, коли через цю територію пролітатимуть тисячі птахів.

Раніше у Держспоживслужбі повідомили, що причиною загибелі птиці у лютому є саме отрута проти гризунів.

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Зокрема вміст бродіфакуму виявили у зразках зерна, відібраних на полях поблизу території заповіднику.

Щодо отруєння 218 сірих журавлів, яке сталося у січні на території заповідника, то дослідження продовжуються.

Щоб запобігти подальшій загибелі птахів, у Херсонській облдержадміністрації рекомендують підприємствам та аграріям з 18 березня 2021 року призупинити на 3 тижні використання препаратів з діючою речовиною бродифакуму.

Нагадаємо, що з лютого по березень на території "Асканії-Нової" загинуло понад 550 птахів.

А у січні у заповіднику отруїли понад 200 рідкісних сірих журавлів.

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