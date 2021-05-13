У Києві жінка народила дитину на одній із станцій метро

У Києві в жінки розпочалися пологи в підземному переході на станції метро "Лісова".
Жінка народила хлопчика, не дочекавшись приїзду медиків.
Про подію розповіла заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон на своїй сторінці у соцмережі.
23-річні породіллі допомогли працівниця метрополітену, перехожі та поліцейські, які несли службу неподалік.
|Фото nazarov.dnepr@gmail.com/Depositphotos
"Вчора ввечері близько 20:00 поліцейські, які несли службу на станції метро "Лісова", почули крики про допомогу.
Правоохоронці миттєво зреагували та виявили на підлозі у підземному переході жінку з немовлям.
Працівники поліції принесли жінці ковдру, воду, необхідні речі гігієни та викликали лікарів", – повідомляють у Нацполіції.
За словами правоохоронців, до приїзду медиків за станом молодої мами та немовляти стежила також небайдужа громадянка.
Наразі мама з малюком знаходиться у лікарні, обоє почуваються добре.
Варто зазначити, що не перший випадок народження дитини у київській підземці.
Подібна ситуація трапилася у 2014 році на станції метро "Театральна". Тоді пологи у жінки приймали працівники метро та поліцейські.
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