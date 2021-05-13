У Києві жінка народила дитину на одній із станцій метро

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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13 травня 2021

У Києві в жінки розпочалися пологи в підземному переході на станції метро "Лісова".

 Жінка народила хлопчика, не дочекавшись приїзду медиків. 

Про подію розповіла заступниця начальника  КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон на своїй сторінці у соцмережі. 

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23-річні породіллі допомогли працівниця метрополітену, перехожі та поліцейські, які несли службу неподалік.

 Фото nazarov.dnepr@gmail.com/Depositphotos

"Вчора ввечері близько 20:00 поліцейські, які несли службу на станції метро "Лісова", почули крики про допомогу. 

Правоохоронці миттєво зреагували та виявили на підлозі у підземному переході жінку з немовлям. 

Працівники поліції принесли жінці ковдру, воду, необхідні речі гігієни та викликали лікарів", –  повідомляють у Нацполіції. 

За словами правоохоронців, до приїзду медиків за станом молодої мами та немовляти стежила також небайдужа громадянка.

Наразі мама з малюком знаходиться у лікарні, обоє почуваються добре. 

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Варто зазначити, що не перший випадок народження дитини у київській підземці. 

Подібна ситуація трапилася у 2014 році на станції метро "Театральна". Тоді пологи у жінки приймали працівники метро та поліцейські. 

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