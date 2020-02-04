Українка прийняла пологи на борту літака Qatar Airways. Жінка приховала вагітність

Українська лікарка Олена Федченко прийняла пологи на борту літака Qatar Airways сполученням Доха – Бангкок.

Олена Федченко з новонародженим хлопчиком. Фото Facebook/Alena Fedchenko

"Третя година ночі. В літаку оголошують, що потрібен лікар.

Я чесно спочатку думала прикинутись сплячою, але пішла.

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А там в каптьорці, в хвості літака жінка на підлозі, стюардеси в розгубленості.

Я перчатки вдягнула, стала на коліна і вперед.

Дякую кафедрі акушерства та гінекології НМУ ім. Богомольця. Згадала все в одну хвилину!", – ділиться враженнями лікарка у Facebook.

Громадянка Тайланду приховала доношену вагітність перед співробітниками аеропорту та літака.

"Вона приховувала (вагітність), тайка маленька, одягнена в балахон", – розповідає Олена Федченко.

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Юридично дитина, яка народжується на борту літака, може претендувати на три види громадянства: громадянство країни, якій належить літак; країни, над чиєю територією відбулися пологи та країни, де літак приземлився.

На паспорт держави, де літак здійснив посадку, можна претендувати, якщо закони цієї країни надають громадянство по "праву грунту".

Українка прийняла пологи на борту літака. Фото Facebook/natalya.belokoneva

Літак Qatar Airways зробив вимушену посадку у Калькутті (Індія) де й оформили дитину. Хлопчик народився повністю здоровим.

23-річна матір дитини теж почувається добре. Це її друга дитина.

23-річна мати приховала доношену вагітність від співробітників аеропорту. Фото Facebook/Alena Fedchenko

Подруга лікарки Наталія Белоконева розповіла, що не всі пасажири літака з розумінням ставились до критичної ситуації.

Багато людей були незадоволені через вимушену двогодинну посадку, не хотіли чекати швидку.

Ще пасажири обурювались через крики.

"Знаєте скільки лайна вислухали від пасажирів? "Я за таке не платив!", "А народжувати не можна було на землі?", – пише вона.

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