Шкарлет став лауреатом премії "Академічна негідність року"

Напередодні Дня науки українські науковці оголосили номінантів премії "Академічна негідність року".

Цьогоріч премію академічної недоброчесності отримав нинішній міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Він став лауреатом номінації "Плагіатор року".

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За словами організаторів, премією відзначають тих людей, які негативно впливають на українську науку.

Загалом премія 2020/2021 містить 8 номінацій.

Діячів, які отримали відзнаки, назвали у ефірі програми "Точка зору" на I-UA.TV.

Фото gustavofrazao/Depositphotos

"Плагіатор року"

Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України – за текстові запозичення в докторській дисертації.

"Скандал року"

Присудження нардепу Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління.

"Фальсифікатор року"

Експерти КНДІСЕ, зокрема Юрій Ірхін – за портретно-психологічну експертизу у справі Шеремета, побудовану не на методиці, а на особистій думці експерта.

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"Посіпака року"

13 членів спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 з державного управління при Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України – за присудження наукового ступеня кандидата наук з державного управління Іллі Киві.

"Токсичний ректор року"

Спілка ректорів вищих навчальних закладів – за підтримку призначення пана Шкарлета міністром освіти і науки України.

"Мурзилка року"

Журнал "Економіка України" – за те, що редколегія відмовилася відкликати статті С. Шкарлета, які містили текстові запозичення.

"Псевдонауковець року"

Владислав Гончарук, академік НАНУ – за антинаукові твердження, викладені в публікації.

"Спец (з)рада року"

Спеціалізована вчена рада Д 26.891.02 з державного управління при Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України – за легітимацію отримання наукового ступеня Іллею Кивою.

Премія "Академічна негідність" була започаткована ще у 2016 році.

Тоді науковці запропонували давати своєрідну "чорну мітку" негідним носіям наукових ступенів та вчених звань, щоб якось вплинути на засилля академічного плагіату, псевдонауки та фальсифікацій в Україні.

Активісти громадської ініціативи "Дисергейт" запропонували публічно оголошувати таких науковців та щорічно "нагороджувати" їх премією.

Цьогоріч кандидатів обирали шляхом голосування за допомогою Google-анкет.