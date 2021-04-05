Суд постановив, що НАЗЯВО шукало плагіат у роботах Шкарлета незаконно

Окружний адміністративний суд Києва вирішив, що Комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, який виявив плагіат у роботах міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, зробив це незаконно.

Про це повідомив Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Міністр стверджує, що ОАСК "визнав протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело" у низці його наукових робіт.

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Сергій Шкарлет

"За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом.

А тому всіх своїх політичних опонентів, які намагалися на цьому побудувати цілу кампанію з дискредитації, щиро вітаю з очікуваним фіаско", – написав Шкарлет.

Міністр вважає, що на деякий час Комітет з питань етики НАЗЯВО "перетворився на інструмент маніпуляцій".

"Тут йдеться не про мене, а про те, що зловживання повноваженнями та особисті інтереси окремих чиновників дискредитують інституційні засади академічної доброчесності", – додав міністр.

Шкарлет переконаний, що подібна практика має бути викорінена, а рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених "має ухвалюватися виключно в межах чинного законодавства, уповноваженими структурами і тільки на підставі доведених фактів".

Водночас у статуті НАЗЯВО йдеться про те, що Комітет з питань етики може розглядати питання академічного плагіату і вносити відповідні подання до Нацагентства.

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У НАЗЯВО "Українській правді. Життя" повідомили, що рішення суду коментувати ще не можуть, оскільки його офіційно поки не опублікували та станом на 5 квітня 2021 року копія рішення суду до Нацагентства не надходила.

Водночас у НАЗЯВО запевняють, що у разі задоволення позову оскаржуватимуть таке рішення в апеляційному суді.

"Вважаємо, що Комітет з питань етики Національного агентства діяв у межах своїх повноважень та чинного законодавства. Жодної політичної упередженості при ухваленні оскаржуваного рішення не було.

Втім, зазначимо, що це не перший позов до Національного агентства з подібними вимогами.

Два із них були задоволені судами першої та апеляційної інстанції, на відповідні постанови судів подані касаційні скарги до Верховного Суду. В одній зі справ, суд апеляційної інстанції задовольнив апеляцію Національного агентства та закрив провадження у справі.

Крапку в цих процесах поставить Верховний Суд, оскільки наразі відсутня правозастосовча практика в зазначеній категорії справ", – розповіли у НАЗЯВО.

Нагадаємо, етичний комітет Нацагентства виявив плагіат у роботах міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Аналіз НАЗЯВО показав, що в 4 публікаціях Шкарлета було допущене використання текстових запозичень без посилання на джерело.

Наявність плагіату у роботах Шкарлета підтвердили також незалежні міжнародні експерти. Їм були надіслані уривки робіт, перекладені англійською мовою.

Тоді міністр говорив, що у нього чимало запитань до рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також до складу комітету, методів і принципів його ухвалення.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва відомий рішеннями:

про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун ,

про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта,

скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

В Офісі президента вже підготували проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

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