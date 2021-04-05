Суд постановив, що НАЗЯВО шукало плагіат у роботах Шкарлета незаконно

Окружний адміністративний суд Києва вирішив, що Комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, який виявив плагіат у роботах міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, зробив це незаконно.
Про це повідомив Шкарлет у своєму Telegram-каналі.
Міністр стверджує, що ОАСК "визнав протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело" у низці його наукових робіт.
|Сергій Шкарлет
"За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом.
А тому всіх своїх політичних опонентів, які намагалися на цьому побудувати цілу кампанію з дискредитації, щиро вітаю з очікуваним фіаско", – написав Шкарлет.
Міністр вважає, що на деякий час Комітет з питань етики НАЗЯВО "перетворився на інструмент маніпуляцій".
"Тут йдеться не про мене, а про те, що зловживання повноваженнями та особисті інтереси окремих чиновників дискредитують інституційні засади академічної доброчесності", – додав міністр.
Шкарлет переконаний, що подібна практика має бути викорінена, а рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених "має ухвалюватися виключно в межах чинного законодавства, уповноваженими структурами і тільки на підставі доведених фактів".
Водночас у статуті НАЗЯВО йдеться про те, що Комітет з питань етики може розглядати питання академічного плагіату і вносити відповідні подання до Нацагентства.
У НАЗЯВО "Українській правді. Життя" повідомили, що рішення суду коментувати ще не можуть, оскільки його офіційно поки не опублікували та станом на 5 квітня 2021 року копія рішення суду до Нацагентства не надходила.
Водночас у НАЗЯВО запевняють, що у разі задоволення позову оскаржуватимуть таке рішення в апеляційному суді.
"Вважаємо, що Комітет з питань етики Національного агентства діяв у межах своїх повноважень та чинного законодавства. Жодної політичної упередженості при ухваленні оскаржуваного рішення не було.
Втім, зазначимо, що це не перший позов до Національного агентства з подібними вимогами.
Два із них були задоволені судами першої та апеляційної інстанції, на відповідні постанови судів подані касаційні скарги до Верховного Суду. В одній зі справ, суд апеляційної інстанції задовольнив апеляцію Національного агентства та закрив провадження у справі.
Крапку в цих процесах поставить Верховний Суд, оскільки наразі відсутня правозастосовча практика в зазначеній категорії справ", – розповіли у НАЗЯВО.
Нагадаємо, етичний комітет Нацагентства виявив плагіат у роботах міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Аналіз НАЗЯВО показав, що в 4 публікаціях Шкарлета було допущене використання текстових запозичень без посилання на джерело.
Наявність плагіату у роботах Шкарлета підтвердили також незалежні міжнародні експерти. Їм були надіслані уривки робіт, перекладені англійською мовою.
Тоді міністр говорив, що у нього чимало запитань до рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також до складу комітету, методів і принципів його ухвалення.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва відомий рішеннями:
- про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун,
- про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта,
- скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
В Офісі президента вже підготували проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.
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