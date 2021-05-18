У МОЗ розповіли, коли в Україну надійде наступна партія вакцини Pfizer/BioNTech

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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18 травня 2021

Наступну партію вакцини проти коронавірусної хвороби Comirnaty від Pfizer/BioNTech Україна отримає на початку червня. 

Препарат буде передано в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30.Цифровізація". 

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"Наступне постачання вакцини Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX ми очікуємо 7 червня", – розповів Ляшко. 

 Фото alexraths/Depositphotos

За його словами, 18 травня в Україну надійшло близько 130 тисяч доз препарату. 

 Це одна частина із партії із 500 тисяч доз в рамках COVAX, яка буде надходити в Україну протягом тижня. 

Нагадаємо, що не відкриті флакони вакцини Pfizer/BioNTech після розмороження може зберігатися у холодильнику до місяця часу. 

Про нові рекомендації повідомили у Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA).

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