У МОЗ розповіли, коли в Україну надійде наступна партія вакцини Pfizer/BioNTech

Наступну партію вакцини проти коронавірусної хвороби Comirnaty від Pfizer/BioNTech Україна отримає на початку червня.
Препарат буде передано в рамках глобальної ініціативи COVAX.
Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30.Цифровізація".
"Наступне постачання вакцини Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX ми очікуємо 7 червня", – розповів Ляшко.
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Фото alexraths/Depositphotos
За його словами, 18 травня в Україну надійшло близько 130 тисяч доз препарату.
Це одна частина із партії із 500 тисяч доз в рамках COVAX, яка буде надходити в Україну протягом тижня.
Нагадаємо, що не відкриті флакони вакцини Pfizer/BioNTech після розмороження може зберігатися у холодильнику до місяця часу.
Про нові рекомендації повідомили у Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA).
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