Потрібно 65 млн грн: українські зірки закликали вийти на пробіжку заради маленької дівчинки

Святослав Вакарчук, Женя Галич, Іван Леньо, Ірма Вітовська, Марічка Падалко та інші зірки закликали українців приєднатися до флешмобу #RunForAlice #БіжуЗарадиАліси та вийти на пробіжку.

Мета – зібрати 67,5 млн грн для лікування 6-місячної Аліси Шевчик. Необхідної суми на у батьків дівчинки немає.

Аліса страждає на рідкісне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію першого типу СМА1.

СМА – одна з найбільш поширених причин дитячої смертності від генетичних хвороб у світі.

Аліса страждає на рідкісне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію першого типу СМА1.

Хвороба вражає м'язи всього тіла, при найважчій формі СМА1 дитина найчастіше не доживає і до двох років.

М'язи атрофуються, а системи організму, для діяльності яких вони потрібні, вражені. Проте шанс перемогти захворювання все-таки існує.

Для того, щоб дитина одужала, необхідне дороге лікування, яке допоможе "відремонтувати" поламаний ген.

Чим швидше дитина його отримає – тим вищий у неї шанс на одужання.

"Мама Аліси – фельдшер швидкої допомоги у Кривому розі. Тато – співробітник ДСНС, сапер групи піротехнічних робіт, учасник АТО, брав участь у гуманітарному розмінуванні Лисичанська і Слов'янська.

Батьки Аліси все життя рятують людей. Тепер порятунку потребує їхня донька.

Тільки задумайтеся: якщо 1 млн осіб переведе всього по 67,5 грн – життя дитини буде врятована. Звучить просто, але на ділі все набагато складніше. На жаль, у нас немає часу на повільні кроки й тривалі збори, тому ми вирішили бігти – у прямому і переносному сенсах", – розповідає акторка Ірма Вітовська.

Біговій флешмоб-марафон, організований українськими зірками, покликаний не тільки зібрати гроші на лікування для маленької Аліси, а й в цілому привернути увагу до проблеми дітей з СМА, яких в нашій країні понад 200 осіб.

Приєднатися до зіркового флешмобу та взяти участь у благодійному марафоні просто:

вийдіть на пробіжку і зробіть селфі або зніміть відео,

опублікуйте його у своїх соціальних мережах з хештегом #RunForAlice або #БіжуЗарадиАліси,

перерахуйте для Аліси будь-яку доступну вам суму,

передайте естафету порятунку ще 5 людям, для того, щоб марафон продовжився.

Реквізити Аліси Шевчик

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