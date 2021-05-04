Як вирішити конфлікт із сусідом: поради експертів

Прокидаєтесь посеред ночі від гучних вечірок, звуків дрилю чи сексу із сусідньої квартири?

Собака сусіда гадить у під’їзді, а він не хоче прибирати?

Не можете позбавитись від тарганів, які перебираються до вашого житла?

Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, то ймовірно зіштовхувались із недобросовісними співмешканцями.

"Українська правда. Життя" розпитала психологиню Анастасію Ізотову та юристку Інну Проценко, як вирішити найбільш суперечливі моменти, та зберегти хороші стосунки із сусідом.

Що робити, коли сусід шумить вночі

Вашим сусідам заборонено голосно кричати, співати, слухати музику та запускати салюти, феєрверки з 10 години вечора і до 8 ранку.

Будівельну техніку можна використовувати лише до 9 вечора. У вихідні дні не можна проводити ремонт без погоджень.

Допустимий рівень шуму у будинках і квартирах: вдень – 50 децибел, вночі – 40 децибел. Для готелю чи гуртожитку 55 – вдень ​​і 45 – вночі.

До прикладу, 45 децибел – це шум розмови, а 65 – гучних балачок.

Приклади рівня шуму

За перевищення рівня шуму передбачено попередження або штраф у розмірі від 80 до 255 гривень, згідно зі ст. 182 Кодексу України про адміністративні порушення.

"За 2020 рік підрозділами Національної поліції виявлено 18 386 адміністративних правопорушень, адміністративні матеріали за якими складено за статтею 182 КУпАП.

За 3 місяці 2021 року – 5055 адміністративних правопорушень", – повідомили "Українській правді. Життя" у поліції.

Якщо сусід порушив допустимий рівень шуму, то для початку треба звернутись до нього особисто.

Ось чотири техніки, які рекомендують для вирішення такого конфлікту:

"Я – повідомлення"

Коли ми хочемо висловити своє невдоволення, то краще говорити про себе.

Почати треба не із звинувачень, а з розповіді про власні відчуття. Тоді вашому опоненту буде складніше виправдовуватись чи нападати у відповідь.

"Варто сказати про свої почуття та обставини. Наприклад, можна зауважити, що у вас маленька дитина і їй складно заснути.

Або ж використати формулювання: "У мене болить голова від шуму", "Я себе погано почуваю", "Ви б мені сильно допомогли, якби перестали голосно щось робити", – розповідає психологиня.

ВАРТО ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНУТИ: Що робити, якщо сусіди шумлять вночі чи роблять ремонт на вихідних

Техніка запитань

Поцікавтесь у сусіда, чому він шумить.

"Хтось може робити ремонт вночі, бо немає змоги працювати над цим вдень.

Поставте запитання: "Що у вас відбувається?", "Чи можна вам допомогти?", "Чому ви робите це зараз?", – радить психологиня.

Коли зрозумієте, що відбувається у людини, то можна знайти пропозицію/альтернативу.

Здорова агресія

Якщо вам не пішли на зустріч, то покажіть, що будете себе захищати.

"Використовуйте формулювання: "Мені не подобається", "Зі мною так не можна", "Мене це дратує".

"Якщо так продовжуватимете, то я викличу поліцію, покличу когось на допомогу", – зауважує експертка.

Зверніться до третьої сторони

У тому випадку, якщо сусід не йде вам назустріч, звертайтесь у поліцію.

Детальніше про те, куди і як ви може поскаржитись на сусідський шум, ми писали раніше.

Що робити, коли сусід скаржиться на шум з вашої квартири

Перевірте, чи робите ви гучні справи у дозволені години, якщо так, то під час розмови з сусідом:

Зважте на терезах пріоритети

"Пам’ятайте, сьогодні ви пішли на поступки – завтра вам теж хтось поступиться.

Подумайте, вам вам дійсно треба голосно щось робити, чи просто не подобається, що сусід наказує вам щось", – каже психологиня.

Будьте чуйними

Починайте діалог із того, що ви зрозуміли і почули прохання співрозмовника. Покажіть своє співчуття.

"Можна сказати: "Я почув ваше прохання, але...", "Я розумію, що вам складно в таких обставинах, але зрозумійте і мене", – додає експертка.

Поясніть причину своїх дій

Важливо пояснити причину своїх дій. Люди можуть думати, що це робиться їм на зло.

Розкажіть, чому вам потрібно робити це саме зараз. Говоріть "ні" – твердо, але з повагою.

Перевірте, чи робите ви гучні справи у дозволені години.

Фото Jim_Filim/Depositphotos

Використайте стратегію домовленості

Спробуйте вирішити ситуацію. Знайдіть альтернативний варіант.

Наприклад, якщо ваше заняття заважає сусідський дитині спати, то домовтесь про години тиші.

Або зробіть оголошення в під’їзді чи груповому чаті з перепрошенням та запевненням, що вам потрібно пошуміти у дозволений час.

А як зменшити кількість шуму під час тренувань вдома, можете дізнатись за посиланням.

Що робити, коли сусіди голосно займаються коханням

Налаштуйтесь на розмову

Не всім зручно говорити на таку інтимну тему з сусідами.

Для початку треба усвідомити, що сусіди роблять це не для того, щоб створити вам дискомфорт. В цей момент вони просто отримують задоволення.

"Треба розуміти, що це природна частина життя людини.

Якщо ви будете знічуватись під час розмови, то велика ймовірність, що теж саме станеться зі співрозмовником", – розповідає Анастасія Ізотова.

Не описуйте все в деталях

Не варто описувати секс сусідів у яскравих деталях. На кшталт того, що вони вчора займались гучно сексом, стогнали і називали одне одного якимись словами.

Доречніше сказати: "Вчора о такій-то годині з вашої квартири було чутно деякі звуки".

"Констатуйте факт шуму, його час і те, що вам це заважало. Запитайте, чи є можливість врегулювати це питання", – зауважує експертка.

Зніміть напругу

Можна сказати про цю проблему у жартівливій формі. Це додає підтримки.

"Ви можете вжити фрази: "Це все прекрасно, але зрозумійте мене", "Я за вас дуже рада, але мені це заважало", – додає психологиня.

Що робити, коли у сусіда завелись клопи/таргани/блохи

Як правило, шкідники в приміщенні з’являються з трьох причин:

1) не підтримується належний санітарний стан (розкидані відходи, крихти їжі тощо);

2) через тріщини в стінах комахи знаходять тепле та темне місце для скупчення;

3) надмірна вологість сприяє їхньому розповсюдженню.

Щоб цього не трапилось служби дезінфекції рекомендують регулярно прибирати, не зберігати пошкоджені, зіпсовані та браковані продукти, щільно закривати крани, дезінфікувати та накривати ємності для сміття.

Щоб позбавитись від набридливих комах, безпечніше замовити дезінсекцію приміщення.

Це варто зробити для того, аби власноруч розкладена отрута проти клопів, тарганів чи блох не нашкодила вашому здоров'ю.

Психологиня дає поради, як правильно говорити на цю тему з сусідом.

Дайте підтримку

"Це питання, яке стосується санітарії. Тому в людини може виникнути почуття сорому, а це найбільш складне почуття.

Сусід в такому випадку буде уникати розмови чи заперечувати цей факт", – розповідає психологиня.

Потрібно почати не зі звинувачень, а з підтримки: розкажіть, що комахи завелись у багатьох квартирах, що це дійсно нестерпно і це спільна проблема.

Вирішуйте питання в груповому порядку

"Така проблема, зазвичай, стосується великої кількості людей. Доречно зібратись гуртом із сусідами", – каже експертка

Почніть розмову не з того, що у сусіда брудно і завелись комахи. Покажіть, що це шкодить усім.

"Озвучте це так: "У нас в будинку періодично з’являються комахи. Давайте подумаєм, як це можна вирішити", – додає вона.

А далі погодьте разом правила. Можна викликати службу дезінсекції, підтримувати чистоту тощо.

Узгодьте також штрафні санкції за порушення, щоб це не повторювалось постійно.

Що робити, коли сусідський кіт чи собака гадять у під’їзді

У кожному населеному пункті України встановлюються власні умови та заборони щодо прибирання та вигулу собак.

У Києві власники собак чи котів зобов'язані прибирати за своїми улюбленцями у всіх місцях загального користування.

Домашніх улюбленців можна вигулювати у скверах та парках міста, а також на відстані не менше 40 метрів від житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об’єктів соціальної сфери.

З офіційними місцями для вигулу собак в Києві ви можете ознайомитись тут.

Якщо сусідський собака чи кіт випорожнився у під’їзді, то спробуйте поговорити з власником.

Фото damedeeso/Depositphotos

Варто зазначити, що виводити собак за межі квартири, території подвір'я тощо можна лише на повідку.

А потенційно небезпечних собак обов'язково тримати на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

Якщо побачили, що сусідський собака чи кіт випорожнився у під’їзді, то спробуйте спочатку поговорити про це з власником.

"Питання бруду від тварини може викликати почуття сорому, від якого люди зазвичай захищаються.

Тому спробуйте своє невдоволення озвучити у гумористичній формі", – каже психологиня.

Експертка радить поділитись власним досвідом вирішення цієї проблеми.

"Розкажіть про те, як ви справлялись з такою ситуацією.

Або вигадайте, що ваші знайомі робили це в оригінальний та цікавий спосіб", – говорить вона.

Але якщо дві перші поради не допомагають, то чіткіше озвучте свою позицію. Нагадайте про закон та правила, які діють у вашому місті щодо цього питання.

Що робити, коли коли собака сусіда гавкає

Поговоріть з власником

Якщо домашній улюбленець постійно виє чи лає, зверніться до його господаря.

Можливо він про це не знає.

Будьте ввічливі та доброзичливі до свого сусіда, щоб діалог був конструктивним.

Щоб бути більш переконливим, запишіть на диктофон звуки собаки.

Порекомендуйте сусіду звернутись до професійного дресирувальника.

Зверніться до правоохоронних органів

Якщо ваш співрозмовник не хоче вирішувати проблему, то можна звернутись у поліцію щодо порушення допустимого шуму.

Що робити, якщо сусід проти того, аби ви залишали речі в спільному коридорі

Дізнайтесь причину

"Важливо пам’ятати, що за кожним "не хочу" – є власна потреба.

Часто питання не в якомусь велосипеді, а в тому, що комусь не вистачає місця чи створює незручності", – пояснює психологиня.

Поцікавтесь, чому ця річ заважає і чому сусід хоче, щоб її прибрали.

Сядьте за стіл переговорів

Коли ви з’ясували потреби кожного, то узгодьте правила використання простору.

Можливо, сусіда влаштує, якщо ви залишатимете речі в спільному приміщенні на конкретний період чи у відповідному місці.

Що робити, коли сусід затопив вашу квартиру

Існує два способи вирішення такого конфлікту: укласти мирову угоду або звернутись до суду.

Все залежить від готовності вашого сусіда йти на компроміс, вважає юристка Інна Проценко.

У обох випадках варто скласти спеціальний акт та сфотографувати місце пошкодження.

Звернення до суду

Якщо сусід не хоче йти на поступки, то вам доведеться вирішувати суперечку у суді. Але перед цим треба виконати такий алгоритм дій:

"Коли виявили затоплення – викликайте представника балансоутримувача будинку (ЖЕК, ОСББ тощо), ймовірного сусіда–винуватця та іншого жителя дому у якості свідка.

Ви повинні скласти акт, у якому необхідно зазначити: дату та місце складання, прізвища членів комісії, які склали акт, увесь перелік пошкоджень та причини затоплення. Всі сторони мають підписати документ", – рекомендує експертка.

Якщо сусід, який вас затопив, не хоче йти на поступки, то вам доведеться вирішувати суперечку

у суді. Фото vicnt2815/Depositphotos

Якщо сусіда не було вдома, то треба скласти акт без нього.

А якщо він відмовився прийти, то зафіксуйте це у акті та надішліть йому копію документу заказним листом та зверненням щодо відшкодування збитків.

"Для фіксації ушкоджень приміщення, заподіяних в результаті затоплення і розрахунку суми і обсягу нанесеного матеріального збитку, необхідно провести оціночно-будівельну експертизу", – каже юристка.

Вона рекомендує для цього звернутись в Незалежний інститут судових експертиз або в сертифіковані установи.

А якщо постраждали і меблі, то треба зробити товарознавчу експертизу в спеціалізованих установах з ліцензією.

"Після цього можна робити ремонт. Але потрібно зберігати всі чеки, квитанції та акти виконаних робіт від будівельників", – зауважує Інна Проценко.

Коли ви провели усі етапи та зібрали вищеперелічені докази – подавайте позов до суду.

Мирова угода

"Якщо ж суперечку вдається вирішити мирно, то після складання акту та фотофіксації, ви з сусідом можете підписати угоду", – розповідає експертка.

Документ може бути написаний від руки, роздрукований тощо. У ньому обов’язково вкажіть сторони, розмір і порядок виплат.

Оцінити роботу і матеріали у цьому випадку можуть будівельники.

"Коли сусід виплатить всю суму, то обов'язково зробіть розписку про відшкодування коштів", – додає Інна Проценко.

Психологиня Анастасія Ізотова рекомендує вирішувати цей конфлікт такими способами:

Скористайтесь правилом контрасту

"Якщо ваш сусід чесна і відкрита людина, то перший запропонує компенсацію. В іншому випадку – застосуйте дипломатичний підхід. Продемонструйте йому вигоду піти вам назустріч ", – каже експертка.

Розкажіть йому, що проти фактів складно піти, але ви з ним на одному боці, і не хочете створювати додаткових проблем.

Покажіть на контрасті, що сплатити вам буде вигідніше і швидше, ніж залучити якісь зовнішні інстанції.

Використовуйте не накази, а пропозиції

Психологиня радить запитати у сусіда, як він бачить вирішення цієї проблеми.

"По-перше, не завжди те рішення, яке ви придумали, є ідеальним. Вам можуть запропонувати кращий шлях вирішення цієї ситуації.

По-друге, є більша ймовірність, що з вами погодяться, бо тоді людина відчуває, що ви на рівних позиціях. Це викликає бажання йти назустріч", – зауважує вона.

Що робити, якщо сусід висловив претензії в груповому чаті

Вийдіть на особистий контакт

Експертка радить не з’ясовувати стосунки в чаті. А поговорити з сусідом особисто.

Це потрібно для того, щоб не додумовувати інтонації, з якими вам написали повідомлення.

Є також шанс, що інші сусіди підключаться до розмови. Тоді доведеться вирішувати конфлікт не з однією людиною, а з половиною будинку.

"Скажіть сусіду, що вам така смс була неприємна, попросіть більше не писати такі формулювання в загальному чаті, а краще висловлювати невдоволення особисто", – говорить Анастасія Ізотова.

Зверніться до модератора чату

Намагайтесь внести пропозиції щодо повідомлень у чаті через авторитета. Якщо в таких групах є модератор, то зверніться до нього з приводу правил спілкування.

Запропонуйте визначити, у якій тональності і коли можуть писати учасники групи.

Що робити, якщо сусіди не платять за комунальні послуги

Дізнайтесь причину

Спершу треба поцікавитись, чому людина не сплачує. Можливо в неї якісь проблеми.

Знайдіть правильну форму для того, щоб висловити зацікавленість.

Використайте метод катастрофізації

"Є проблемна ситуація. Уявіть, вона досягла критичної межі.

Сформуєте сусіду питання, наче вже відбулось найгірше. Наприклад, ви можете запитати, чи готовий він самостійно прибирати цілий під'їзд.

Тоді поясніть, що через несплату рахунків за комунальні послуги немає можливості замовляти клінінг. Доведеться всім по черзі прибирати. Це може спрацювати як мотивація для сусіда", – говорить психолигиня Анастасія Ізотова.

Що робити, коли сусід забороняє ставити машину начебто на його паркувальне місце

Для початку психологиня рекомендує визначити з яким саме типом людини ви маєте справу. Це можуть бути два типи особистостей.

Позиція – особливий

"Люди з такою установкою гадають, що в них є виключні права, не такі як у всіх. Щоб налагодити діалог з ними, треба підкреслити їхню особливість", – пояснює експертка.

У такому випадку зробіть комплімент сусіду або ж його авто. Похвала та визнання допоможе встановити контакт.

А далі обговоріть, чому цим місцем можуть користуватись всі.

Зробіть комплімент сусіду або ж його авто – похвала та визнання допоможе встановити контакт.

Фото IndividualOne/Depositphotos

Позиція – категоричний

"Люди такого типу хочуть відчувати себе господарями ситуації. Вони не згодні, коли хтось вирішує за них. Погоджуються тільки самостійно приймати рішення", – зауважує Анастасія Ізотова.

Вона радить звернутися до такого сусіда не з претензією, а з питанням. Дати йому можливість запропонувати вирішення цієї ситуації.

Використовуйте особливості іншої людини так, щоб виграти від цього.

Як помиритись із сусідом

"Дуже часто люди сваряться, а на наступний день поводять себе так, наче нічого не трапилось. Двоє грають в примирення, але кожен виношує якусь образу всередині.

Це небезпечно, бо якщо хоч якась дрібниця станеться, то згадаються усі образи", – говорить психологиня.

Вона дає поради, як налагодити стосунки із сусідом:

Якщо ви посварились і знаєте, що це ваша провина, то попросіть пробачення. Запитайтесь, що можна зробити для того, щоб залагодити провину.

Якщо немає очевидних винуватців, то можна висловити своє бажання налагодити стосунки. Обов’язково озвучте, що проблема існує.

В цей момент ви відпустите негатив. Вийдіть на щиру розмову, адже вам все таки жити разом.

Христина Буцко, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина AndreyPopov/Depositphotos

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