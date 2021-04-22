У Запоріжжі школярка наклала на себе руки через цькування у школі

У Запоріжжі школярка покінчила з життям через булінг вчителів та однолітків.
Про причини свого вчинку дівчина написала в передсмертній записці.
Школярка зізналась, що вже неодноразово пробувала вчинити самогубство, бо більше не могла терпіти знущання в школі.
Трагедія трапилася 4 квітня, текст передсмертної записки опублікувало місцеве видання Press-Center.
За словами дівчини, її систематично ображали однокласники та вчителі, які зруйнували їй життя.
Імена своїх кривдників дівчина зазначила у записці.
Вона також попросила директора школи придивлятися до фахівців, яких вони беруть на роботу.
Крім того, школярка розповіла, що під час анонімного опитування у школі єдина розповіла про булінг, проте у класі на це ніхто не звернув уваги.
Наразі поліція відкрила кримінальне провадження стосовно цього інциденту.
Про це журналістам розповіли у поліції Запорізької області, повідомляє "Укрінформ".
"Інформація за фактом публікації внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян.
Працівниками Запорізького районного управління поліції проводиться всебічна перевірка щодо фактів можливого булінгу в навчальному закладі", – прокоментували ситуацію правоохоронці.
Крім того, поліція перевірить інформацію, викладену у записці, в рамках кримінального провадження за статтею 120 Кримінального кодексу України ("Доведення до самогубства").
Наразі триває досудове розслідування.
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