У Запоріжжі школярка наклала на себе руки через цькування у школі

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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22 квітня 2021

У Запоріжжі школярка покінчила з життям через булінг вчителів та однолітків. 

Про причини свого вчинку дівчина написала в передсмертній записці.

Школярка зізналась, що вже неодноразово пробувала вчинити самогубство, бо більше не могла терпіти знущання в школі.

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Трагедія трапилася 4 квітня, текст передсмертної записки опублікувало місцеве видання Press-Center.

За словами дівчини, її систематично ображали однокласники та вчителі, які зруйнували їй життя.  

Імена своїх кривдників дівчина зазначила у записці. 

 
 

Вона також попросила директора школи придивлятися до фахівців, яких вони беруть на роботу. 

Крім того, школярка розповіла, що під час анонімного опитування у школі єдина розповіла про булінг, проте у класі на це ніхто не звернув уваги. 

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження стосовно цього інциденту. 

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Про це журналістам розповіли у поліції Запорізької області, повідомляє "Укрінформ".

"Інформація за фактом публікації внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян.

Працівниками Запорізького районного управління поліції проводиться всебічна перевірка щодо фактів можливого булінгу в навчальному закладі", – прокоментували ситуацію правоохоронці. 

Крім того, поліція перевірить інформацію, викладену у записці, в рамках кримінального провадження за статтею 120 Кримінального кодексу України ("Доведення до самогубства"). 

Наразі триває досудове розслідування. 

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