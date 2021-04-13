Отруєння школярок таблетками на Київщині: це не була участь у челенджі – розслідування

Розслідування отруєння двох семикласниць з Боярки на Київщині, які наковталися таблеток, показало, що дівчата не брали участі в суїцидальному інтернет-челенджі.

Версію про челендж вигадала одна зі школярок, яку вдалося врятувати, розповів голова Боярської міської громади Олександр Зарубін.

"З’ясувалося, що не існує ніякого "міфічного челенджу з груп смерті в соціальних мережах", який нібито спричинив трагедію. Цю версію вигадала одна з жертв отруєння, яку вдалося врятувати.

Поширення такої версії подій було зручним для директора ліцею, аби відвести увагу від власної професійної відповідальності за життя дітей під час навчального процесу", – розповів Зарубін.

Фото: titov/Depositphotos

За словами голови, в обидвох школярок раніше були прояви суїцидальної поведінки. Також вони неодноразово перебували у нестабільному емоційному стані через складні стосунки та непорозуміння з батьками.

"Зокрема, у померлої учениці були шрами від порізів на руках, а врятована дівчинка намагалася знову вчинити собі шкоду вже у медичному закладі відразу після трагедії", – додав Зарубін.

Розслідування також підтвердило, що загибла дівчинка раніше зверталася за допомогою до шкільного психолога через серйозні проблеми з комунікацією у родині, а врятована дитина мала напередодні серйозний нервовий зрив під час навчання.

"Зі слів учнів, дівчата неодноразово шукали в інтернеті інформацію про те, як заподіяти собі шкоду, аби привернути до себе увагу. Про все це було відомо керівнику школи , проте ці особливості підлітків не враховувалися у навчально-виховному процесі", – розповів голова.

Нагадаємо, 16 лютого на Київщині дві семикласниці отруїлися препаратом "Дротаверин". Одна дівчина померла.

Школярки наковталися таблеток – по 40 штук кожна. Спершу вважали, що трагедія трапилася через інтернет-челендж у соціальній мережі TikTok.

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