Чи можна влаштовувати весілля та відвідувати спортзали після виходу з червоної зони – розповів Ляшко 

Вихід області з червоного рівня епідеміологічної небезпеки не означає повного скасування карантину – лише певних правил.
При цьому на території жовтого або помаранчевого рівня також діють обмеження, яких необхідно дотримуватися.
Зокрема не можна організовувати весілля та масові святкування, а відвідувати спортзали – лише за певних умов.
Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 7 травня.
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За його словами, якщо область перебуває в жовтому чи помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки, то в закладах харчування не можна проводити весілля чи інші бенкети.
Крім того, заборонені дискотеки та робота нічних клубів.
Загалом проведення масових заходів дозволяється лише з розміщенням 1 людина на 4 м².
При цьому в спортзалах та фітнес-центрах повинні дотримуватися жорсткіших умов – 1 людина на 10 м².
"Це пов'язано з тим що у спортзалах та фітнес-центрах зазвичай форсоване дихання, тому людина при фізичних навантаженнях видихає капельки слизу, які можуть бути зі збудником інфекції і розповсюджуватися на більшу відстань ніж 1,5-2 метри.
Тому відстані між тренажерними спорудами повинні бути набагато більшими", – пояснив санітарний лікар.
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