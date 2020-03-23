У МОЗ розповіли про обмеження під час похоронів померлих від COVID-19

ВООЗ не рекомендує особливих правил для заховання померлих від COVID-19, але Міністерство охорони здоров’я розробило свою інструкцію.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу Міністерства охорони здоров’я.

"Найбільший ризик в похованні мають ритуальні обряди. Велике скупчення людей, прощальні поцілунки, це все ті точки ризику, які треба унеможливити і запобігти.

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Тому ми вимушені вам рекомендувати зменшити час і кількість людей, які проводжають людину в останній шлях при коронавірусній хворобі, оскільки тут є можливість недотримання правил карантину, який забороняє сьогодні ритуальні обряди.

І це може тягнути до адміністративно-кримінальної відповідальності", - розповів Ляшко.

За його словами, ця інструкція розповість, що робити на кожному етапі поховання, щоб не допустити інфікування.

Документ МОЗ поки не оприлюднило.

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Також під час брифінгу ляшко розповів, що померлих від пневмонії перевірять на коронавірус.

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