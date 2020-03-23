У МОЗ розповіли про обмеження під час похоронів померлих від COVID-19

ВООЗ не рекомендує особливих правил для заховання померлих від COVID-19, але Міністерство охорони здоров’я розробило свою інструкцію.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу Міністерства охорони здоров’я.

"Найбільший ризик в похованні мають ритуальні обряди. Велике скупчення людей, прощальні поцілунки, це все ті точки ризику, які треба унеможливити і запобігти.

Тому ми вимушені вам рекомендувати зменшити час і кількість людей, які проводжають людину в останній шлях при коронавірусній хворобі, оскільки тут є можливість недотримання правил карантину, який забороняє сьогодні ритуальні обряди.

І це може тягнути до адміністративно-кримінальної відповідальності", - розповів Ляшко.

За його словами, ця інструкція розповість, що робити на кожному етапі поховання, щоб не допустити інфікування.

Документ МОЗ поки не оприлюднило.

Також під час брифінгу ляшко розповів, що померлих від пневмонії перевірять на коронавірус.

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