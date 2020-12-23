В плаценті вагітних жінок знайшли мікропластик. Дослідження

Уперше в плаценті вагітних жінок виявили частинки мікропластику, що, за словами дослідників, "викликає серйозне занепокоєння".

Частинки виявили в плаценті чотирьох здорових жінок, у яких була нормальна вагітність і пологи, пише The Guardian.

Мікропластик знайшли і на зовнішній, і на внутрішній сторонах плаценти, а також в оболонці, всередині якої розвивається плід.

Реклама:

Всього дослідники виявили з ​​дюжину мікропластикових частинок.

Однак вчені проаналізували тільки близько 4% кожної плаценти, що дозволяє припустити, що загальна кількість мікропластику набагато більша.

Фото: sciencepics/Depositphotos

Всі проаналізовані частинки були пластиком, розфарбованим в синій, червоний, помаранчевий або рожевий колір.

Вони, ймовірно, походять з упаковок, фарб, косметики та засобів особистої гігієни.

Вчені вважають, що матері поглинали або вдихали ці частинки.

Проте мікропластик не виявили в плаценті двох інших жінок, які брали участь в дослідженні, що може бути результатом іншої фізіології, дієти або способу життя.

Реклама:

Розмір мікропластику в основному становив 10 мікрон (0,01 мм), що означає, що він достатньо малий, щоб потрапити в кровотік.

Частинки могли потрапити в тіла немовлят, але дослідники не змогли цього оцінити.

"Це схоже на народження дитини-кіборга: вона більше не складається тільки з людських клітин, а ще й з суміші біологічних і неорганічних часток. Матері були в шоці", - зазначив керівник дослідження Антоніо Рагуза.

Вплив мікропластіку на організм людини поки не відомий.

Але вчені заявили, що в ньому можуть бути хімічні речовини, які можуть завдати довгострокової шкоди або порушити імунну систему плоду.

У дослідженні прийшли до висновку:

"Через вирішальну роль плаценти в підтримці розвитку плода присутність потенційно шкідливих пластикових частинок викликає велике занепокоєння.

Необхідно провести подальші дослідження, щоб оцінити, чи може присутність мікропластику викликати імунну відповідь або призвести до виділення токсичних речовин, що можуть нашкодити".

За словами дослідників, потенційно мікропластик може впливати на уповільнення росту плоду.

Крихітні шматочки пластику виявляють у найнесподіваніших місцях, навіть в арктичній кризі.

Люди виробляють вражаючу кількість пластику. Наприклад, за 2015 рік - приблизно 400 мільйонів тонн.

Вважають, що до 2025 року виробництво подвоїться.

Щорічно в океан надходить приблизно 8 мільйонів тонн, однак дослідники можуть виявити лише 1 відсоток від цього. Усе інше нібито зникло.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.