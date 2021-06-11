Яким буде відпочинок дітей у літніх таборах. МОЗ оновило правила

Міністерство охорони здоров'я оновило вимоги до закладів дитячого оздоровлення та відпочинку на період карантину.

Нові правила затверджені у постанові головного санітарного лікаря від 8 червня 2021 року.

Зокрема у МОЗ рекомендують таборам приймати дітей, які проживають в межах регіону, де розташований заклад.

Реклама:

Крім того, будуть діяти обмеження щодо відвідування батьків, використання рушників та м'яких іграшок.

Фото HayDmitriy/Depositphotos

Кого прийматимуть у літні табори?

У літні табори прийматимуть дітей, які попередньо пройшли медичний огляд та отримали довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими (форма № 079/о).

Вона має бути видана не пізніше, ніж за 3 дні до заїзду.

До закладу не прийматимуть дітей, у яких при прийомі була виявлена підвищена температура тіла 37,2 ºС.

Якщо у дитини буде виявлена температура або ознаки респіраторного захворювання під час відпочинку, її ізолюють та попередять батьків.

Якими будуть умови проживання?

Розміщення в кімнатах буде здійснюватися з розрахунку не менше 5 квадратних метрів на одну дитину.

Реклама:

Крім того, повинна бути забезпечена дистанція між спальними місцями.

Для організації харчування заклади також повинні розробити адаптивний графік, щоб уникнути скупчення дітей.

На період карантину у закладі забороняється:

використання багаторазових (тканинних) рушників після миття рук;

використання м’яких (м’яконабивних) іграшок;

проведення батьківських днів (відвідування дитини);

проведення масових заходів в закритих приміщеннях та заходів за участі запрошених осіб.

Крім того, задля збереження безпеки МОЗ рекомендує закладам відпочинку:

максимально обмежити кількість дітей в загонах, виходячи з можливості забезпечити належні протиепідемічні умови перебування в корпусах та контроль за їх виконанням;

обмежити заняття та ігри, що потребують використання багаторазового додаткового інвентарю дітьми;

проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;

надавати пріоритет активностям, що проводяться на відкритому повітрі;

обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом.

Як можна транспортувати дітей?

Транспортування дітей до закладу може здійснюватися організованими групами, автомобільним чи залізничним транспортом.

Крім того, дітей можуть привести батьки власним автомобілем.

Перед посадкою перевізник повинен провести температурний скринінг усіх працівників, дітей та осіб, що їх супроводжують.

Якщо в когось з них виявлено температуру тіла понад 37,2 ºС або ознаки респіраторних захворювань, їх не можна допускати до перевезення.

При перевезенні повинна бути забезпечена можливість дотримання відстані між водієм та пасажирами не менше 1 метра або наявність фізичних бар’єрів.

Всі члени екіпажу повинні використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема респіратори або захисні маски.

Якщо мова йде про подорож залізничним транспортом, то у вагоні не дозволяється присутність інших осіб, крім екіпажу.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".