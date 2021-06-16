На Донеччині жінка видала свою дитину за чужу, щоб позбутися немовляти

На Харківщині жінка вирішила ошукати правоохоронців, щоб позбутися власної новонародженої дитини.

Спочатку породілля звернулась до медиків, начебто вона знайшла чуже немовля у покинутому будинку.

А після того, як хлопчика забрали до лікарні, продовжила обманювати правоохоронців.

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Інцидент трапився у селі Андріївка, Волноваського району, повідомляють у нацполіції.

Фото niamwhan/Depositphotos

"До поліції Волновахи надійшло повідомлення з медичної служби про те, що 25-річна жінка знайшла новонароджену дитину.

З її слів стало відомо, що вона збирала черешню неподалік і почула дитячий плач, а, підійшовши ближче, побачила загорнуте в ганчір’я немовля з пуповиною.

Жінка розповіла, що забрала дитину додому та нагодувала, а згодом викликала "швидку допомогу", – розповідають у поліції.

Згодом працівники поліції встановили, що матір'ю хлопчика є сама заявниця.

Породілля зізналась що народила дитину вдома, але не може за нею доглядати через скрутну ситуацію.

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Наразі жінка самотужки виховує ще двох дітей.

Попередньо правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України (Залишення в небезпеці матір’ю своєї дитини).

Проте за словами жінки, дитина весь час знаходилась під її наглядом.

"Наміру залишати дитину в небезпеці вона не мала, тому надала завідомо неправдиву інформацію про те, що виявила немовля в покинутому будинку", – розповідають правоохоронці.

Після проведення слідчих дій та судово-медичної експертизи за цим фактом буде прийнято процесуальне рішення.

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