8-річний хлопчик, якого знайшли у київському метро, не ходить до школи – омбудсмен

8-річний хлопчик, якого столичні поліцейські знайшли у метро, не ходить до школи, і, ймовірно, його родина перебуває у складних життєвих обставинах.

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у аудіокоментарі Радіо НВ, який опублікувала у Facebook.

"Поліцейські почали розбиратися з цією родиною. Вони виявили ознаки, що ця родина у складних життєвих обставинах знаходиться. Цьому хлопчику – 8 років, а він не ходить до школи. Наразі вже поліція говорить про те, що треба складати протокол і на батька", – розповіла Денісова.

Також омбудсмен уточнила, що це не перший випадок, коли поліція складає адмінпротокол на маму, а не на батька, який в той час знаходився з дитиною.

"У нас в суспільстві є стереотип, що за безпеку дитини і її виховання відповідає виключно мати. Але я завжди наголошую, що це – принцип рівності прав і батька, і матері", – сказала Денісова.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у київській підземці поліція знайшла хлопчика, який блукав сам, розшукала його батьків та склала адмінпротокол на маму.

З’ясувалося, що мама пішла по справах і залишила хлопчика вдома на батька, а той пішов з дому, щоб її знайти.

Користувачів соцмереж обурив той факт, що поліцейські склали протокол на матір, яка прийшла забрати малого, а не на батька.

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