Які рецепти українці найчастіше шукають у Google. Рейтинг страв

Дарія Поперечна УП.Життя
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18 червня 2021

Через карантин люди почали більше часу проводити вдома і приділяти його приготуванню їжі. 

Таку тенденцію відстежили у компанії Google.

За їхньою статистикою пошуку в Україні, за останні 12 місяців кількість пошукових запитів українських користувачів зі словом "рецепт" зросла на 29% в порівнянні з аналогічним періодом рік тому.

 У Google вирішили сформувати рейтинг рецептів, які користуються найбільшою популярністю серед українців протягом року. 

Найчастіше українці шукають сирники, також серед популярних страв: млинці, солянка і шарлотка.

 Фото frautori/Depositphotos

ТОП рецептів, які українці шукають в Google:

  1. Сирники

  2. Млинці

  3. Солянка

  4. Шарлотка

  5. Лазанья

  6. Шуба

  7. Піца

  8. Паска

  9. Плов

  10. Панкейки

Також в українців є свої уподобання в певних категоріях. 

Наприклад, у категорії "Салати" найбільш популярним серед українських користувачів Google виявився рецепт салату "Цезар"

Серед пирогів – лідером став тертий пиріг, а серед тортів ‒ "Наполеон"

З напоїв, українці активно шукали рецепти молочного коктейлю і коктейлю Маргарита.

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