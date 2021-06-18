Які рецепти українці найчастіше шукають у Google. Рейтинг страв

Через карантин люди почали більше часу проводити вдома і приділяти його приготуванню їжі.
Таку тенденцію відстежили у компанії Google.
За їхньою статистикою пошуку в Україні, за останні 12 місяців кількість пошукових запитів українських користувачів зі словом "рецепт" зросла на 29% в порівнянні з аналогічним періодом рік тому.
У Google вирішили сформувати рейтинг рецептів, які користуються найбільшою популярністю серед українців протягом року.
Найчастіше українці шукають сирники, також серед популярних страв: млинці, солянка і шарлотка.
|Фото frautori/Depositphotos
ТОП рецептів, які українці шукають в Google:
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Сирники
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Млинці
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Солянка
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ШарлоткаРеклама:
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Лазанья
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Шуба
-
Піца
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Паска
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Плов
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Панкейки
Також в українців є свої уподобання в певних категоріях.
Наприклад, у категорії "Салати" найбільш популярним серед українських користувачів Google виявився рецепт салату "Цезар".
Серед пирогів – лідером став тертий пиріг, а серед тортів ‒ "Наполеон".
З напоїв, українці активно шукали рецепти молочного коктейлю і коктейлю Маргарита.
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