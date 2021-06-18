Які рецепти українці найчастіше шукають у Google. Рейтинг страв

Через карантин люди почали більше часу проводити вдома і приділяти його приготуванню їжі.

Таку тенденцію відстежили у компанії Google.

За їхньою статистикою пошуку в Україні, за останні 12 місяців кількість пошукових запитів українських користувачів зі словом "рецепт" зросла на 29% в порівнянні з аналогічним періодом рік тому.

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У Google вирішили сформувати рейтинг рецептів, які користуються найбільшою популярністю серед українців протягом року.

Найчастіше українці шукають сирники, також серед популярних страв: млинці, солянка і шарлотка.

Фото frautori/Depositphotos

ТОП рецептів, які українці шукають в Google:

Сирники Млинці Солянка Шарлотка Реклама: Лазанья Шуба Піца Паска Плов Панкейки

Також в українців є свої уподобання в певних категоріях.

Наприклад, у категорії "Салати" найбільш популярним серед українських користувачів Google виявився рецепт салату "Цезар".

Серед пирогів – лідером став тертий пиріг, а серед тортів ‒ "Наполеон".

З напоїв, українці активно шукали рецепти молочного коктейлю і коктейлю Маргарита.

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