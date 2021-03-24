Що найчастіше дивляться українці на YouTube в часи пандемії

Щодня український користувач в середньому переглядає понад 55 хвилин контенту на YouTube.

У часи пандемії найпопулярнішими стали відео, які допомагають вчитися, розвиватися та відпочивати, розповідають у пресслужбі Google.

Наприклад, українці почали частіше цікавитися туристичною темою – відео про походи і рафтинг зросли у переглядах на понад 80%.

Новим трендом також став контент, присвячений рибальству. Час перегляду таких відео зріс на понад 50%, в порівнянні з 2019 роком.

Крім того, українські користувачі на 50% активніше, ніж торік, почали дивитися освітній контент з фізики, математики та хімії.

Фото deagreez1/Depositphotos

У світі також різко зросли перегляди відео з домашніми тренуваннями – на 340%.

Також на 35% зріс попит на відео з медитаціями, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%.

Крім того, користувачі почали віддавати перевагу прямим трансляціям. Наразі їх дивляться в 4 рази довше, ніж відео.

Загалом український сегмент YouTube за час пандемії зміг помітно вирости.

Впродовж року кількість українських каналів зі 100 тисячами підписників зросла на 35%, а каналів з 1 млн підписників – на 45%.

При цьому за останні 3 місяці понад 1 млрд користувачів з усього світу дивилися канали українських авторів.

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