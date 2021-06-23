У Львові малюк отримав сильні опіки через зеленку на "пустушці". Пораду дала педіатр

У Львові дитина отримала сильний опік слизової рота через пораду педіатра.

Лікарка рекомендувала мамі 1-місячного малюка капати йому зеленку на дурника (або "пустушку").

Жінка запевнила, що такий метод допоможе боротися із молочницею.

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Про інцидент розповіли у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит", куди госпіталізували хлопчика.

"Картина вразила навіть досвідчених лікарів – у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом!

Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу", – розповідають медики.

Фото еvgenyataman/Depositphotos

Спершу у лікарів була підозра, що дитина хворіє на дифтерію, то до "Охматдиту" викликали інфекціоністів. А медзаклад мали зачиняти на карантин.

Попередньо лікарі також поговорили з мамою дитини, щоб вияснити деталі, проте результату не було.

Згодом медики випадково помітили дурника зеленого кольору.

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"Мама малюка не розгубилася і розповіла, що місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс.

Сказати, що у педіатрів був шок – це нічого не сказати", – розповідають у лікарні.

За словами медиків, саме зеленка призвела до таких опіків у роті.

Після надання допомоги, мати з дитиною повернулися додому, пообіцявши більше так не експериментувати.

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