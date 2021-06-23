У Львові малюк отримав сильні опіки через зеленку на "пустушці". Пораду дала педіатр

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
19505
23 червня 2021

У Львові дитина отримала сильний опік слизової рота через пораду педіатра. 

Лікарка рекомендувала мамі 1-місячного малюка капати йому зеленку на дурника (або "пустушку"). 

Жінка запевнила, що такий метод допоможе боротися із молочницею. 

Реклама:

Про інцидент розповіли у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит", куди госпіталізували хлопчика. 

"Картина вразила навіть досвідчених лікарів – у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом! 

Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу", – розповідають медики. 

 Фото еvgenyataman/Depositphotos

Спершу у лікарів була підозра, що дитина хворіє на дифтерію, то до "Охматдиту" викликали інфекціоністів.  А медзаклад мали зачиняти на карантин. 

Попередньо лікарі також поговорили з мамою дитини, щоб вияснити деталі, проте результату не було. 

Згодом медики випадково помітили дурника зеленого кольору. 

Реклама:

"Мама малюка не розгубилася і розповіла, що місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс.

Сказати, що у педіатрів був шок – це нічого не сказати", – розповідають у лікарні.

За словами медиків, саме зеленка призвела до таких опіків у роті. 

Після надання допомоги, мати з дитиною повернулися додому, пообіцявши більше так не експериментувати. 

Вас також може зацікавити:

Як батькам навчитися казати "ні" дитині

Що потрібно знати про малюків, які народилися передчасно, та які послуги для них безкоштовні

Верховна Рада повернула "пакунок малюка" при народженні дитини

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 56
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2231
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3027
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат