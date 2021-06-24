Грецький священник облив кислотою 10 людей на суді, де його звинуватили у зберіганні наркотиків

Священник в Афінах облив 10 людей кислотою, серед яких – митрополити, юристи та поліцейський.
Інцидент трапився під час церковного суду, де обговорювали питання про позбавлення священнослужителя сану за зберігання кокаїну, повідомляє The Guardian.
Два роки тому у священника виявили близько 1,8 г наркотику, який він ховав "під рясою в області геніталій", та за його ж словами, тримав "для особистого користування".
Під час церковного суду чоловік кинувся обливати кислотою оточуючих, через що постраждали 10 людей, серед яких 7 митрополитів, 2 юристи та поліцейський.
Місцеві ЗМІ повідомили, що постраждалі отримали опіки, переважно обличчя та рук.
Троє митрополитів наразі перебувають в лікарні у важкому стані.
Нападника затримали.
Грецька православна церква вражена інцидентом та назвала його "варварським і шокуючим".
Співчуття висловив митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України.
"Молимося за ваше якнайскоріше одужання та повернення до праці.
Нехай милість Господня перебуває із вами, а Його всемогутня благодать гоїть ваші тілесні й душевні рани", – написав Епіфаній.
Вас також може зацікавити:
"С*чка не схоче..": ПЦУ покарала священника за образливе висловлювання щодо жінок та абортів
У лосинах та балетках: на Волині поліція затримала священника у жіночому одязі
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.