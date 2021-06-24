Грецький священник облив кислотою 10 людей на суді, де його звинуватили у зберіганні наркотиків

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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24 червня 2021

Священник в Афінах облив 10 людей кислотою, серед яких – митрополити, юристи та поліцейський.

Інцидент трапився під час церковного суду, де обговорювали питання про позбавлення священнослужителя сану за зберігання кокаїну, повідомляє The Guardian.

Два роки тому у священника виявили близько 1,8 г наркотику, який він ховав "під рясою в області геніталій", та за його ж словами, тримав "для особистого користування". 

Під час церковного суду чоловік кинувся обливати кислотою оточуючих, через що постраждали 10 людей, серед яких 7 митрополитів, 2 юристи та поліцейський.

Місцеві ЗМІ повідомили, що постраждалі отримали опіки, переважно обличчя та рук.

Троє митрополитів наразі перебувають в лікарні у важкому стані.

Нападника затримали.

Грецька православна церква вражена інцидентом та назвала його "варварським і шокуючим".

Співчуття висловив митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України.

"Молимося за ваше якнайскоріше одужання та повернення до праці. 

Нехай милість Господня перебуває із вами, а Його всемогутня благодать гоїть ваші тілесні й душевні рани", – написав Епіфаній.

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